איבד את העשתונות. במהלך ההפסד של אל נאסר 2:1 לאל אהלי במסגרת הסופר קאפ הסעודי, כריסטיאנו רונאלדו שלח מרפק לפניו של שחקן היריבה וקיבל כרטיס אדום, הראשון שלו מאז עונת 2018/19. צפו באירוע בנגן הווידאו למעלה>>>
אחרי המרפק ליריב, הכוכב קיבל כרטיס אדום ישירא מהשופט, וסימן לאחר מכן לעברו עם תנועת אגרוף, כפי שניתן לראות בווידאו כאן למטה>>>
طرد كريستيانو— تغطية لمباريات النصر V (@xx76668329) April 8, 2024
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خروج الاسطوره— تغطية لمباريات النصر V (@xx76668329) April 8, 2024
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كريستيانو غاضب— تغطية لمباريات النصر V (@xx76668329) April 8, 2024
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