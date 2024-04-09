sportFive1378649 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

איבד את העשתונות. במהלך ההפסד של אל נאסר 2:1 לאל אהלי במסגרת הסופר קאפ הסעודי, כריסטיאנו רונאלדו שלח מרפק לפניו של שחקן היריבה וקיבל כרטיס אדום, הראשון שלו מאז עונת 2018/19. צפו באירוע בנגן הווידאו למעלה>>>

אחרי המרפק ליריב, הכוכב קיבל כרטיס אדום ישירא מהשופט, וסימן לאחר מכן לעברו עם תנועת אגרוף, כפי שניתן לראות בווידאו כאן למטה>>>

רונאלדו הגיב בעצבים לכרטיס, הוריד בכעס את סרט הקפטן וירד כעוס לחדר ההלבשה>>>
זה לא נגמר כאן. רונאלדו לא נרגע, סימן עם ידו על השופט ומחא כפיים כמחאה על הרחקתו. צפו בקטע>>>