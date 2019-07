(getty) | צילום: ספורט 5 יריבות ארוכת שנים (getty) | צילום: ספורט 5 ייזכר לדורות. איפה הייתם ב-14 ביולי 2019? אנחנו מקווים שצפיתם בטלוויזיה. תשכחו מ-2008 כי נובאק ג'וקוביץ' ורוג'ר פדרר סיפקו לנו הערב (ראשון) קלאסיקה שרואים רק בסרטים, קוראים רק בספרים ומדמיינים רק בחלומות. שני הטיטאנים נתנו הצגה על כר הדשא במגרש המרכזי בווימבלדון ונאבקו במשך ארבע שעות ו-55 דקות, בדרך לגמר הארוך בתולדות הטורניר ולניצחון של הסרבי בחמש מערכות מרתקות. Number five tastes good #Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/ktpL2usWOw — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 Magical. Breathless. Iconic.@DjokerNole | @rogerfederer pic.twitter.com/YX2hrce8QE — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 Unbelievable. Unshakeable. Unstoppable.@DjokerNole wins his fifth #Wimbledon title in an instant classic, defeating Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) #JoinTheStory pic.twitter.com/S2Mx1yyJ3M — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 מערכה ראשונה - 6:7 (5) לג'וקוביץ'

פדרר הגיש ראשון ופתח את המשחק באייס, בדרך ליתרון מהיר ו-0:1 במשחקונים. גם ג'וקוביץ' לא התקשה לנצח בהגשות שלו וניצח על האפס. השווייצרי המשיך לשמור על חדות ועלה ל-1:2 אחרי 7 דקות של טניס. נולה התקשה במשחקון הבא, לאחר שהצליח להציל נקודת שבירה וקבע 2:2 בגיים שנערך לא פחות מ-9 דקות. פדרר נקלע ל-30:0, אבל לקח ארבע נקודות רצופות ועלה ל-2:3. המדורג ראשון השווה ל-3:3. מסתמן ערב ארוך בווימבלדון. לאחר עוד משחקון קל של הפנומן, נולה ענה בגיים מוצלח משלו - 4:4. ג'וקוביץ' לא הצליח להתקרב עד כה לכדי שבירה על ההגשות של פדרר, שעלה ל-4:5. השווייצרי מבחינתו דחק את הסרבי לקצה, אבל זה שמר על קור הרוח והשווה ל-5:5. עוד משחקון נפלא של פדרר הסתיים בניצחון, בדרך ל-5:6. ג'וקוביץ' יצטרך להגיש במטרה לקבוע שובר שוויון. הוא הצליח, אנחנו ב-6:6. בשובר השוויון, פדרר הצליח להפוך לאחר מיני ברייק ועלה ל-3:5, אבל נולה ניצל את חוסר הריכוז של יריבו בהמשך וניצח 5:7 אחרי 58 דקות. Trademarks.#Wimbledon | @rogerfederer | @DjokerNole pic.twitter.com/hMzoeIh1CX — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 The defending champion strikes first...@DjokerNole wins the opening set tie-break 7-5 #Wimbledon pic.twitter.com/dkBqBSVZEk — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 רגע של מנוחה (getty) | צילום: ספורט 5 מערכה שנייה - 1:6 לפדרר

פדרר לא הוריד את הראש אחרי פספוס המערכה והשיג את השבירה הראשונה במשחק. לאחר מכן, השווייצרי שמר על ההגשות ועלה ל-0:2. עוד שבירה של פדרר, אנחנו כבר ב-0:3 בתום 12 דקות בלבד בסט השני. עוד משחקון קל לפנומן ו-0:4, יהיה פה בייגל? התשובה היא לא. ג'וקוביץ' התעשת ולקח את הגיים הראשון במערכה שנייה. פדרר חתם את המשחקון הבא באייס ועלה ל-1:5. עוד שבירה של השווייצרי, שחתם את המערכה ב-1:6 גדול בתום 26 דקות בלבד. 25 minutes later...@rogerfederer levels up, winning the second set 6-1 vs Novak Djokovic #Wimbledon pic.twitter.com/4Q0vNZjHIn — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019

פדרר השיג ראשון בסט השלישי וזכה במשחקון הראשון ללא קושי רב. ג'וקוביץ' התאושש לאחר התבוסה ואיזן ל-1:1. השווייצרי שעוד לא נשבר במשחק, המשיך לנצח את משחקוני ההגשה בקלות, אך הסרבי הגיב פעם נוספת וקבע 2:2. עוד משחקון קל של פדרר העלה אותו ליתרון. הסרבי המשיך לעשות את העבודה מבחינתו, אבל פדרר לא נראה כמו מישהו שמוכן להישבר היום - 3:4. ג'וקוביץ' איזן בהמשך והפעיל לחץ על יריבו שהגיש, אבל פדרר יצא מהבור ועלה ל-4:5. נולה יגיש במטרה להישאר במערכה. זה לא היה קל, כאשר פדרר הגיע לנקודת מערכה, אבל ג'וקוביץ' עמד בלחץ והשווה ל-5:5. השווייצרי לעומתו זכה בעוד משחקון בקלות, ושוב הלחץ על נולה. הוא עושה את זה, אנחנו בעוד שובר שוויון. דווקא לאחר ששלט במערכה והערים קשיים על ההגשות של נולה, פדרר ביצע מספר טעויות לא מחויבות והפסיד פעם נוספת בשובר השוויון - 4:7 לנולה, שרחוק סט אחד מזכייה בטורניר. The view from the baseline #Wimbledon pic.twitter.com/VI0Cto1jr2 — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 All square. Into a third set tie-break we go...#Wimbledon pic.twitter.com/Gmgw9Rbty9 — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 One set away from a fifth #Wimbledon title…@DjokerNole wins the third set tie-break 7-6(4) to take a 2-1 lead over Roger Federer pic.twitter.com/tNHNGo98bP — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 מערכה רביעית - 4:6 לפדרר

ג'וקוביץ' המשיך במומנטום ועלה על ההגשות שלו ליתרון 0:1 בסט הרביעי. זה לא היה פשוט, אבל פדרר שמר גם על הסרבים שלו ואיזן ל-1:1. נולה נראה חד הרבה יותר בשלב הזה של המשחק, הוא עלה ל-1:2 עם משחקון על האפס. פדרר עדיין פה, הוא אמנם לא חד וטרי כמו בפתיחה, אבל מצליח להישאר במשחק - 2:2. ועוד איך במשחק! השווייצרי שבר את ג'וקוביץ' במשחקון נפלא ועלה ל-2:3. עוד גיים לזכות הפנומן, שמתקרב לשוויון במערכות. שבירה נוספת של פדרר, והתוצאה כבר 2:5 בסט עם ההגשות שלו. השבירה הראשונה של ג'וקוביץ' במשחק, ואיזו שבירה קריטית. נולה מצמק ל-5:3. משחקון קל לזכות הסרבי, פדרר יגיש שוב למערכה. הוא עשה את זה, 4:6 לפדרר ו-2:2 במערכות. A match of the finest margins #Wimbledon pic.twitter.com/amBIXTfcLC — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 Not without a fight.#Wimbledon pic.twitter.com/vc5qqJIZZo — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 מערכה חמישית -

ג'וקוביץ' הגיש ראשון בסט המכריע ועלה ל-0:1 מהיר, אך פדרר הגיב ואיזן את התוצאה. נולה הצליח לקחת עוד משחקון הגשה לא פשוט, ואז הגיע אולי הרגע של המשחק. פדרר הצליח להציל שלוש נקודות שבירה והשווה ל-2:2. איזו דרמה אדירה. פדרר גרר את ג'וקוביץ' ל-40:40, אבל הסרבי שמר על ההגשות. הרגע שיכול להכריע את הטורניר. ג'וקוביץ' שוב הגיע לשתי נקודות שבירה, ובהזדמנות השנייה השיג זאת - 2:4 לסרבי. חשבתם שזה נגמר? פדרר לא ביזבז זמן וענה עם שבירה משלו כדי לצמק ל-4:3. המשחק נפתח מחדש. עוד משחקון לשווייצרי ואנחנו בשוויון 4:4. נולה חזר לעצמו, הגיש לניצחון במשחקון הבא וכעת פדרר יגיש כדי להישאר במשחק. הוא נשאר. פדרר עמד בלחץ ואיזן ל-5:5. ג'וקוביץ' הוכיח אופי רב, כשחזר מ-30:0 וניצח את המשחקון בדרך ל-5:6. הפנומן המשיך להגיש במטרה להשוות ושוב עמד בלחץ, אנחנו ב-6:6, ללא שובר שוויון. המשחקונים של ג'וקוביץ' קלים יותר עכשיו, המדורג 1 בעולם עלה ל-6:7. פדרר לקח את המשחקון הבא בקלות ושוב השווה. הנה זה הגיע! פדרר הציג יכולת נפלאה ושבר את נולה - 7:8 לשווייצרי שיגיש למשחק. לא יכול להיות! פדרר הוביל 15:40 והגיש פעמיים לזכייה בטורניר, אבל ג'וקוביץ' לקח 4 נקודות רצופות והשווה את המשחק ל-8:8. נולה הפך את המומנטום ועכשיו הוא מוביל 8:9, פדרר יגיש כדי להישאר במשחק. השוויצרי עושה זאת, וקובע 9:9, אך הסרבי הגיב ועלה ליתרון 9:10. הפנומן לא ויתר, המשיך להציג משחק הגשות משובח וקבע 10:10. אנחנו עדים לאחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה. נולה לקח את הגיים הבא, פדרר הגיב עם משחקון משלו בדרך ל-11:11. השווייצרי לחץ על ההגשות של יריבו וכמעט הצליח לשבור את ההגשות שלו, אבל נולה עמד בלחץ וקבע 11:12. פדרר לקח את המשחקון הבא בקלות, עשה 12:12 וקבע שהגמר הזה הולך לשובר שוויון אחרון בהחלט. ג'וקוביץ' עשה זאת, הוא ניצח 3:7 בשובר השוווין האחרון וזכה בטורניר בגמר הארוך בתולדותיו. It's been that kind of final...#Wimbledon pic.twitter.com/1M72ouD00N — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 Advantage, Novak...@DjokerNole gets the first break in the fifth and deciding set against Roger Federer#Wimbledon pic.twitter.com/HakX30dSpW — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 Unbelievable drama… @RogerFederer immediately breaks back against Novak Djokovic in the fifth set decider#Wimbledon pic.twitter.com/5GljSNRTqE — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 Gladiators in their arena.#Wimbledon pic.twitter.com/WMAU1OiWCg — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 When the going gets tough...#Wimbledon pic.twitter.com/a6IV6rZ6br — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 He refuses to be beaten.@DjokerNole saves two Championship points in a row and breaks Roger Federer back to level at 8-8 in the fifth set #Wimbledon pic.twitter.com/pqrJjvbCH8 — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019 The second-longest singles final in our history.#Wimbledon pic.twitter.com/Kp388LgeYx — Wimbledon (@Wimbledon) 14 ביולי 2019





