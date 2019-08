דרמה בעולם הג'ודו. סעיד מולאי, האיראני שמדורג ראשון בעולם (עד 81 ק"ג), מבקש מקלט מדיני בגרמניה, כך על פי דיווחים ברחבי אירופה.

מולאי טוען כי אולץ שלא להתחרות מול שגיא מוקי באליפות העולם שנערכת בטוקיו, יפן, ולמעשה הסביר את ההפסד שלו בחצי הגמר למתחרה הבלגי ולאחר מכן בקרב על מדליית הארד.

כזכור, לקראת חצאי הגמר, דווח כי מולאי לא יעלה להתחרות כי הוא עשוי לפגוש את מוקי בגמר. לבסוף, האיראני עלה על המזרן אך הפסיד שלא כהרגלו למתיאס קאסה הבלגי ונמנע מהקרב מול הישראלי. גם בקרב על מדליית הארד, מולאי הפסיד פעם נוספת על מנת שלא לעמוד לצד מוקי בפודיום, הוראות שכעת מתברר שקיבל מגבוה.

בסוכנות ידיעות איראנית מאשרים. "החדשות כואבות, אבל נכונות. האלוף סעיד מולאי עייף מהמצב לאחר שנאלץ להפסיד בחצי הגמר כדי להימנע ממפגש מול היריב הציוני, בהוראת המנהיגים".

גם נשיא איגוד הג'ודו העולמי מריוס וייזר התראיין לאתר יפני ואישר את הדברים. הנשיא הודה כי לחצו על מולאי ומשפחתו שלא להופיע לחצי הגמר וביקש מההתאחדות העולמית עזרה על מנת שיוכל להתחרות בנבחרת הפליטים במשחקים האולימפיים בטוקיו 2020.

