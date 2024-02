הישג גדול לשייט הישראלי היום (שבת) באליפות העולם בגלישת רוח. שרון קנטור זכתה באליפות העולם בדגם ה-iQFoil, בעוד קטי ספיצ`קוב זכתה במדליית הארד. שחר טבי, אלופת העולם המכהנת, פסלה בזינוק ברבע הגמר. זאת הפעם השנייה ברציפות בה ספיצ`קוב זוכה במקום השני באליפות העולם, והשנייה ברציפות בה אלופת העולם מגיעה מישראל.

כזכור, תחרות הסבב האחרונה ל-2023 הסתיימה בפודיום כל ישראלי בו שרון קנטור זכתה בזהב, תמר שטיינברג בכסף וקטי ספיצ`קוב בארד. את הנבחרת מאמן המדליסט האולימפי לשעבר שחר צוברי.



לישראל יהיה כרטיס אחד לאולימפיאדה, כאשר ההחלטה תגיע לאחר האליפות. ספיצ`קוב סיימה במקום השישי והייתה שלוש פעמים סגנית אלופת העולם בעברה, קנטור בת ה-21 היא סגנית אלופת אירופה ושחר טיבי, שכאמור פסלה בזינוק ברבע הגמר, היא אלופת העולם המכהנת מהאג והשלישית שזוכה בתואר אחרי גל פרידמן ולי קורזיץ. באליפות העולם, בשונה מהאולימפיאדה, אין הגבלה לשייט אחד לכל מדינה.

אצל הגברים תום ראובני סיים במקום החמישי ולא העפיל לחצי הגמר.

L’Israélienne Sharon Kantor s’impose sur les @iqfoil World Championships devant Emma Wilson et Katy Spychakov

- - -

Israel's Sharon Kantor wins the @iqfoil World Championships ahead of Emma Wilson and Katy Spychakov#iQFOilWorldChampionships #Windsurfjournal pic.twitter.com/AlLUlEoBO5