(הפייסבוק של הפועל ראשל"צ) | צילום: ספורט 5 טרגדיה בספורט הישראלי. אחד הזרים המצטיינים של ליגת העל בכדוריד, נובאק בוסקוביץ', 29, התאבד בביתו שבסרביה. בוסקוביץ' ירה לעצמו בראש, כשאשתו נוכחת, כאשר לשניים נולד ילד לאחרונה. רק בשישי האחרון הוא כבש שער ניצחון עבור קבוצתו, הפועל ראשל"צ, בניצחון על מכבי קרית מוצקין במסגרת הליגה ולאחר מכן נפרד מחבריו והמריא לעיר הולדתו. בוסקוביץ' שיחק כמקשר ימני והיה חלק מנבחרת סרביה באליפות אירופה 2016. הוא חתם בהפועל ראשל"צ ב-2017 לאחר שזכה בדאבל עם דינמו בוקרשט הרומנית. הסרבי נחשב לשם מוכר מאוד בכדוריד הישראלי, לאחר ששיחק במשך שלוש קדנציות שונות במכבי תל אביב ואף זכה איתה בשתי אליפויות (2014 ו-2016) וכן בגביע המדינה. מהפועל ראשל"צ נמסר: ‎בתדהמה גדולה, בצער רב וביגון גדול מרכינה הפועל ראשל"צ ראש ומתאבלת על מותו בטרם עת של שחקננו וחברנו נובאק בוסקוביץ'. משפחת הכדוריד של הפועל ראשון לציון שולחת את תנחומיה הכנים ומשתתפת בצערה הגדול של משפחתו בסרביה וחבריו. יהי זכרו ברוך". הפוסט האחרון של בוסקוביץ' ברשת החברתית לפני כחודש View this post on Instagram 2019 start perfect #hunting#passion#cz#7x64#targa#hoghunting#nature#wild#forest#perfect#life A post shared by Novak Boskovic ® (@j_o_k_e_r_7) on Jan 9, 2019 at 1:51pm PST





