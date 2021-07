49 שנים עברו מאז הטבח הנורא במשחקים האולימפיים במינכן של 11 הספורטאים הישראליים והיום (שישי) סוף כל סוף בוועד האולימפי העניקו להם את הכבוד הראוי. טקס הפתיחה המרשים בטוקיו כלל בתוכו גם אזכור לקורבנות האסון ואף דקת דומייה נערכה לזכרם ולזכר מיליוני האנשים שמתו מקורונה בשנה וחצי האחרונות.

אילנה רומנו ואנקי שפיצר, אלמנותיהן של שניים מהנרצחים, היו אלה שהנהיגו את המאבק להנציח את י"א הספורטאים. "סוף סוף נעשה צדק לבעלים, בנים ואבות שנרצחו במינכן. עברנו 49 שנים של מאבקים ומעולם לא הרמנו ידיים. אילנה רומנו ואני הנמצאות באיצטדיון לא יכולות לעצור את הדמעות. לרגע הזה חיכינו", אמרו השתיים אחרי המחווה המדהימה.

"נשיא הוועד האולמפי הבינלאומי תומאס באך הבטיח לאלמנות י"א חללי מינכן ולוועד האולימפי בישראל שבטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בטוקיו תתייחד התנועה האולימפית עם זכרם של י"א חללי מינכן", סיפר יו"ר הוועד האולימפי בישראל יגאל כרמי. "לראשונה בהיסטוריה אחרי 49 שנים, הבטיח, ועמד בהבטחתו. אנו אסירי תודה".

"הוועד האולימפי הבינלאומי הגשים את המאוויים של משפחות י"א חללי מינכן ומדינת ישראל ובאומץ הזכיר את זכרם של יא חללי מינכן בטקס הפתיחה הערב", חתם כרמי.

טבח הספורטאים במינכן היה אירוע טרור פלסטיני שהתרחש בין ה-5 ל-6 בספטמבר 1972, במהלכו נרצחו אחד עשר מחברי המשלחת הישראלית ע"י מחבלים מארגון "ספטמבר השחור. בין הקורבנות היו דוד ברגר (מרים משקולות), יוסף גוטפרוינד (שופט היאבקות), משה ויינברג (מאמן היאבקות), אליעזר חלפין (מתאבק), מארק סלבין (מתאבק), זאב פרידמן (מרים משקולות), יוסף רומנו (מרים משקולות), קהת שור (מאמן קליעה), אנדריי שפיצר (מאמן סייף), עמיצור שפירא (מאמן אתלטיקה) ויעקב שפרינגר (שופט הרמת משקולות).

אם זה לא מספיק, סגירת מעגל נוספת נרשמה במשלחת הישראלית בטוקיו. לראשונה מזה 49 שנים, אז כידוע אירע הטבח הנורא, התנוסס בגאווה דגל ישראל במגורי המשלחת.

