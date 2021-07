פרשת סימון ביילס ממשיכה להסתעף: אחרי שאתמול (שלישי), נטשה המתעמלת האמריקנית את התחרות הקבוצתית "מסיבות מנטליות", הבוקר הודיע איגוד ההתעמלות האמריקנית כי ביילס לא תשתתף גם בגמר הקרב רב, שיתקיים מחר. ג'ייד קארי, מתעמלת אחרת מהקבוצה של ארה"ב, תחליף אותה. עדיין לא ברור האם ביילס תתייצב ליתר התחרויות שלה, שאמורות להתקיים בימים הקרובים.



After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o