הטאיוונית נלחמת בקטגוריות הנשים מאז שהיא הייתה בחטיבת הביניים והיא (כמו חליף) לא מתייחסת לעצמה כטרנסג`נדרית, אך אם נתייחס למשמעות הבדיקה שפסלה אותן, ניתן להניח שישנו יתרון כלשהו לאותן מתאגרפות, בעיקר בענפים פיזיים שכאלה. את היתרון הנ"ל ראינו בקרב בין חליף לבין יריבתה האיטלקייה, שפרשה מהקרב אחרי אגרוף אחד בלבד.



בוועד האולימפי הבינלאומי התייחסו לסאגה: "מה שהנשים האלה עוברות כרגע מבוסס על החלטה שרירותית לחלוטין, שנלקחה בפזיזות, בעיקר בשל העובדה שהמתחרות הללו מתחרות עם נשים כבר שנים רבות. מעציב אותנו לראות את מה שעוברות הנשים הללו". ב-IBA, שפסלו את חליף ויו-טינג, ביקרו את ההחלטה: "גם חליף וגם יו-טינג לא עברו את הבדיקות שלהן ולא עמדו בקריטריונים ללחימה מול נשים".

Taiwan`s Olympic boxer Lin Yu-ting is a man. He does not even try to hide it. He simply does not care. He knows he cannot compete against males so he simply says I am a woman. He knows the woke left will fight for him. pic.twitter.com/9FJ5hFRwT0