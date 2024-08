הסערה סביב המגדר של המאגרפת אימנה חליף לא נרגעת. אמש (שישי) פרסמה המתאגרפת ההונגריה לוצה המורי שורה של פוסטים כנגד האלג`יראית לקראת המפגש ביניהן ברבע הגמר, מחקה אותן, העלתה סרטון לטיקטוק ועוררה סערה.



ההונגריה פרסמה תמונות בסטורי שלה באינסטגרם עם אישה כנגד גבר עצום עם קרני שטן, שיתפה תמונה שלה בבגד ים בטענה שכך אמורה להיראות אישה. לאחר מכן, מחקה את כל הסטורים הללו והעלתה סרטון לטיקטוק.

"אני הולכת להילחם מול גבר מחר", טענה המורי, "זה הוכח שחליף גבר, בשנת 2023 הוא לא עבר את מבחני המגדר, החיים שלי בסכנה".





Hi @iocmedia @Olympics Hungarian boxer Luca Hamori posted numerous hateful messages on her Instagram about her upcoming opponent Imane Khelif.



This is contrary to the Athletes’ Declaration of rights and responsibilities for athletes within the Olympic Movement.#Olympics… pic.twitter.com/WOYSmZS4b3