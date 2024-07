נבחרת ארצות הברית פתחה אמש (ראשון) את משחקיה בטורניר הכדורסל האולימפי בפריז 2024 עם הצגה אדירה. החבורה של סטיב קר דרסה את נבחרת סרביה וניקולה יוקיץ` עם 84:110 חד צדדי, אך בסיום המשחק בסרביה התעסקו לא מעט באנתוני אדוורדס.



הרגע שעצבן את הסרבים קרה ברבע השלישי ובמצב של 53:63 לאמריקאים, אז אחרי סל לזכותם אנתוני אדוורדס נתפס מבצע תנועה מגונה על יד הספסל האמריקאי. "זה סקנדל עצום", נכתב בספורטל, "הוא חגג בצורה מבישה, גועל נפש, כל העולם רואה עכשיו איך הוא מתנהג".



באתר המשיכו וזעמו: "כוכב מינסוטה בחר בתנועות בהקשר מיני, אלו תנועות מבישות ומגונות, וזאת בלשון המעטה. הוא ביזה את סרביה אבל גם את המשחק ואת האירוע האולימפי כולו, זה שודר בטלוויזיה. צריך לראות האם הוא ייענש, נראה שיש סיכוי שאכן יקרה כך". צפו באירוע בציוץ המקושר בסיום הכתבה >>

זו לא הפעם הראשונה שאדוורדס משתמש בתנועה הזו, כאשר גם במשחק 3 בסיבוב הראשון נגד פיניקס בפלייאוף האחרון הוא עשה אותה, ברגע שהפך לוויראלי. "רציתי שגם רודי גובר יעשה את זה אבל הוא לא הסתכל עליי", סיפר בזמנו, "אני מנסה לגרום לו לעשות את זה, אבל הכל טוב. הוא קלע סל ועבירה והייתי שמח לגבי זה".

Ant Edwards does the "Suck It” to Serbia pic.twitter.com/RTpRtpQq8v