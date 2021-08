הכדורגל העולמי עוצר מלכת. דווקא ביממה שבה, לפי כל הדיווחים, ברצלונה היתה אמורה להודיע רשמית על חידוש חוזהו של ליאו מסי במועדון, הגיע הערב (חמישי) הפיצוץ הגדול וההודעה הרשמית שהוא לא ימשיך במועדון. תודו שלא האמנתם שתקראו את הפסקה הזו.

"בעקבות מכשוליים כלכליים ובירוקרטים, מסי לא ימשיך בברצלונה. שני הצדדים מצטערים על ההחלטה. בארסה רוצה להודות לשחקן על התרומה שלו למועדון ומאחלת לו את הצלחה בהמשך הדרך", נכתב בהודעה הרשמית של המועדון הקטאלוני.

