רכבת השדים נעצרה (לפחות לשנה הקרובה): אחרי שבועות של מגעים, שמועות וספקולציות, ליונל מסי שם הערב (שישי) סוף לבלגן והודיע כי ימשיך לשחק בברצלונה גם בעונה הקרובה, 2020/21. מסי אמר את הדברים בראיון בלעדי לאתר "גול", שהתפרסם ממש בדקות האחרונות. בראיון הוא צפוי לא רק להודיע על הישארותו, אלא גם לפרט את גרסתו המלאה, לראשונה, לפרשה שהסעירה את הכדורגל העולמי בשבועות האחרונים.



