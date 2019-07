בליין שיכור ניסה לתקוף את מסי באיביזה

לאחר העונה הארוכה והאכזבה מהקופה אמריקה, ליאו מסי עדיין נמצא בחופש וצובר כוחות לקראת העונה הקרובה. כוכב ברצלונה נופש יחד עם משפחתו באיביזה, כאשר חבריו הטובים והמשפחות שלהם הצטרפו.

לואיס סוארס, ססק פברגאס וג'ורדי אלבה מבלים יחד עם הפרעוש באי הספרדי, אבל אף אחד לא הכין אותם למהומה שפרצה במהלך בילוי במועדון לילה. לפי הדיווחים שמלווים בסרטון המצורף, בליין, ככל הנראה שיכור, ניסה לתקוף את הפרעוש.

האיש ניסה להתחיל בקטטה וחדר למרחב האישי של מסי וחבריו, שישבו בשולחן פרטי יחד עם המשפחות. למרות האיום המיידי, לא נגרם נזק לאף אחד מהנוכחים והתוקף הוצא ע"י המאבטחים משטח המסיבה.

A man, reportedly drunk, tried to pick a fight with Messi and invade his personal space at a nightclub where he was with his wife and friends.



No harm was done though as he was safely escorted out of the area by the security personnel. pic.twitter.com/btHnJQUjXo