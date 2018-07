כן, זה קורה. אחרי תשע עונות בריאל מדריד, שכללו ארבעה גביעי אירופה לאלופות, כריסטיאנו רונאלדו עוזב את הבלאנקוס ויצטרף ליובנטוס. שחקן השנה בעולם הדהים כשהחליט לעבור לגברת הזקנה, עימה סיכם לארבע העונות הקרובות בשכר של 30 מיליון יורו לשנה. הבלאנקוס יקבלו 105 מיליון יורו עבורו.

הערב (שלישי) זה הפך לרשמי אחרי שריאל מדריד שיחררה הודעה מסודרת ובה הכריזה על עזיבתו של הסופרסטאר הפורטוגלי. בכלי התקשורת בספרד ובאיטליה סיפרו שנשיא יובנטוס, אנדראה אניילי, קיים היום פגישה עם הכוכב אחרי שריאל נתנה את האישור הסופי למעבר. חוץ מזה, מסתבר שז'ולן לופטגי, מאמן ריאל מדריד החדש, התקשר לרונאלדו אבל בשביל מטרה שונה בהחלט: לשכנע אותו להישאר בקבוצה. המאמן הטרי של אלופת אירופה הבין שיאבד בקרוב את רונאלדו, שמבחינתו לא השתכנע להישאר.

מי שכבר מצפה לחתימה של רונאלדו ביובנטוס הוא כוכב העבר, דויד טרזגה, שהחמיא לרונאלדו: "אני לא עוקב אחרי המשא ומתן יותר מדי, אבל עצם העובדה שרונאלדו עשוי להגיע ליובנטוס זה משהו גדול עבור המועדון הזה. עדיין צריך להמתין, אבל דברים יכולים לקרות וזה ללא ספק אפשרי. האם צירוף רונאלדו צריך בהכרח להעיד על שחרור היגוואין? אני לא חושב. שחקנים טובים תמיד יכולים להסתדר יחד. הבאה של כריסטיאנו תציב את יובנטוס כאחד המועדונים בעלי הסיכוי הכי גבוה לזכות בליגת האלופות. יש להם את חומר השחקנים המתאים ואת המנטליות הנכונה".

בצד של ריאל, מי שצפוי להרוויח מהמעבר הוא גארת' בייל, שביטל את פגישתו הצפויה עם ראשי המועדון וכבר לא מעוניין לעזוב, זאת בשל עזיבתו של זינדין זידאן ומכירתו של רונאלדו. לפי ה'אס', לופטגי מעריך את הוולשי ורוצה לעזור לו להגיע לגבהים חדשים. בייל יצטרף להכנות לקראת העונה הקרובה וייפגש עם המאמן בשבוע הבא, בתקווה לקבל הבטחה שישמש כשחקן מפתח בעונה הקרובה.

End of an era. @Cristiano The Greatest player to ever lace his boots for Madrid. pic.twitter.com/Do7Moafr8D