רעידת אדמה במדריד! חמישה ימים אחרי שהוביל את הקבוצה לזכייה שלישית ברציפות בליגת האלופות, זינדין זידאן הודיע על פרידה פתאומית מריאל. הצרפתי כינס היום (חמישי) מסיבת עיתונאים פתאומית והודיע על עזיבתו לאחר שנתיים וחצי בתפקיד.

"קיבלתי את ההחלטה שלא להמשיך כמאמן ריאל", פתח זידאן את דבריו. "זה רגע מוזר, אבל הקבוצה צריכה שינוי כדי להמשיך לנצח, שיטה אחרת, לכן קיבלתי את ההחלטה. אני אוהב את ריאל מדריד ואת הנשיא פרס מאוד. הרבה אנשים לא יבינו את ההחלטה הזו, אבל עבורי, זה זמן לשינוי. מדריד נתנה לי הכל ואשאר קרוב למועדון כל חיי".

הצרפתי הוסיף: "אני לא מחפש קבוצה אחרת, העברתי את המסר לקבוצה ואני חושב שהם קיבלו אותו. דיברתי עם סרחיו (ראמוס), שכמו תמיד, בתור קפטן וכבן אדם, כיבד את ההחלטה שלי ואיחל לי הצלחה".

הנשיא פלורנטינו פרס כמובן הביע צער: "אחרי זכייה בליגת האלופות זו החלטה בלתי צפויה, אבל אנחנו יכולים רק לכבד אותה. הייתה לה השפעה גדולה עליי כשנודע לי, הייתי רוצה לשכנע אותו אבל אני יודע שזה המצב. אני רוצה להודות לו על המסירות, האהבה וכל מה שעשה למען ריאל מדריד בשנים הללו. זו לא פרידה, אלא 'להתראות'. אם הוא צריך הפסקה, הוא הרוויח אותה".

זידאן (45), שנחשב לאחד הכדורגלים הטובים בכל הזמנים, הגיע לריאל מדריד מיובנטוס כשחקן ב-2001 ושיחק בקבוצה במשך חמש שנים עד שפרש. בינואר 2016 מונה למאמן הקבוצה הבוגרת לאחר פיטוריו של רפא בניטס. בשנתיים וחצי על הקווים בברנבאו, זיזו הוביל את הבלאנקוס לאליפות אחת ושלוש זכיות רצופות בצ'מפיונס. כמו כן, ריאל זכתה בתקופתו פעמיים בסופר קאפ האירופי, פעמיים באליפות העולם לקבוצות וגם בסופר קאפ הספרדי.

