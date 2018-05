נקע קל לרונאלדו, ראמוס: מסי לחץ על השופט

צילום: ספורט 5 לא כך רצה כריסטיאנו רונאלדו לסיים את הקלאסיקו האחרון לעונת 2017/18. הכוכב הפורטוגלי של ריאל מדריד הוחלף במהלך המחצית על ידי מרקו אסנסיו, לאחר שעיקם את הקרסול במהלך כיבוש שער השוויון. על פי אבחון ראשוני, כך מדווחים ב"אס", מדובר בנקע קל. כשלושה שבועות לגמר ליגת האלופות, מדובר בעוד דאגה עבור זינאדין זידאן. רונאלדו, יש לציין, המשיך לשחק חצי שעה נוספת עד שנכנע בסופו של דבר. השער שלו, אגב, השווה את שיא הכיבושים לשחקן ריאל בקלאסיקו - 18 שערים. OUCH! Look what happened to Cristiano Ronaldo ankle!

Is Champions League final (and World Cup?!) at risk?? pic.twitter.com/GkHQky1421 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 6, 2018 קאסמירו לא הפנה אצבע אל עבר האיש עם המשרוקית: "תיקו זו תוצאה מוצדקת. אחרי ההרחקה השליטה הייתה שלנו. אי אפשר להאשים את השופט. הוא עשה את הכי טוב שהוא יכול. ההחלטות שלו יכלו ללכת לכאן או לכאן". pic.twitter.com/ZBn2W35DPw — SB (@Realmadridplace) May 6, 2018 המשחק עצמו הסתיים ב-2:2, אך ריאל מדריד קופחה, כאשר לא נשרק לטובתה פנדל אחרי שמרסלו הוכשל ברחבה בדקה ה-76.לא הפנה אצבע אל עבר האיש עם המשרוקית: "תיקו זו תוצאה מוצדקת. אחרי ההרחקה השליטה הייתה שלנו. אי אפשר להאשים את השופט. הוא עשה את הכי טוב שהוא יכול. ההחלטות שלו יכלו ללכת לכאן או לכאן". מאמן ריאל, זינאדין זידאן, הוסיף: "היה משחק יפה לעין, אבל אני לא יודע אם לאחת הקבוצות הגיע לנצח. השופט? זה היה משחק מסובך, היה בו קצת מהכל, אבל זה לא ישנה את התוצאה". על הפציעה של רונאלדו הוא הוסיף: "הוא לא מרגיש כ"כ טוב עכשיו, אבל הוא יעבור בדיקות נוספות בזמן הקרוב. אני לא חושב שזה משהו רציני והוא אמר שהוא לא מרגיש שזה משהו רציני רק קצת כאב". למרות הטעויות הרבות של השופט, מרסלו נגד הכנסת מוניטור: "סוארס? מה שהיה בדשא נשאר בדשא. אני נגד הכנסת שופט מוניטור. זה פוגע בקצב של המשחק". קפטן ריאל, סרחיו ראמוס, נשאל על כך שקבוצתו המשיכה לשחק, למרות שסוארס שכב על הדשא: "רצינו לנצח ולא בעטנו את הכדור החוצה, גם לנוכח ההיכרות שלנו עם סוארס. אנחנו לא פה כדי לחנך אף אחד". עוד הוא הוסיף: "מסי כל הזמן מפעיל לחץ על השופט. הוא דיבר איתו במנהרה ולדעתי זה גרם לשופט לשרוק לטובת ברצלונה. ברצלונה זכתה באליפות בזכות ולא בגלל השופטים".





