באדיבות כאן 11 - המשדר הרשמי של מונדיאל 2022. שידורים חיים, תקצירים, סטטיסטיקות ועוד מחכים לכם בעמוד המונדיאל של כאן.

ארגנטינה היא אלופת העולם. בסיומו של מותחן בלתי נתפס, האלביסלסטה הניפו את הגביע המוזהב אחרי 2:4 בפנדלים ו-3:3 בסיום 120 הדקות. מי שכמו תמיד תפס את מירב תשומת הלב הוא ליאו מסי, שסיים את המשחק עם צמד.

הזכייה של ה'פרעוש' בתואר שכל כך היה חסר לו, סוגרת עבור רבים את דיון ה-GOAT, "הגדול בכל הזמנים". האמת? אלו לא רק המספרים הבלתי נתפסים, היציבות לאורך שנים, העובדה שזכה בכל תחרות שבה השתתף. נראה שהזכייה אתמול, דווקא במונדיאל האחרון כנראה בקריירה שלה, היוותה סגירת מעגל מושלמת, ורגע שבו הכדורגל "אמר תודה" לשחקן הגדול בדור שלנו. עבור לא מעט מהמברכים של מסי, ביניהם כמה מהספורטאים הגדולים בעולם, הרגע הזה גם הופך אותו לגדול בכל הזמנים.

בעמוד הראשי של המונדיאל נכתב: "הדיון על הגדול בכל הזמנים הסתיים. הפרס האולטימטיבי הוא כעת חלק מארון התארים. המורשת מושלמת".

עד כמה הרגע הזה של מסי היה גדול יותר מכל יריבות, יעידו הברכות של חבריו בנבחרת ברזיל, היריבה המרה של ארגנטינה. דני אלבס כתב בסגנונו המוכר: "לא מעניין אותי מה יגידו. ליאו מסיף העולם הזה אוהב אותך, ואלה מאיתנו שאוהבים כדורגל מכבדים אותך ומברכים אותך על הרגע הזה. יחי הכדורגל ויחי אלו שאוהבים את הספורט הזה!

רונאלדו הברזילאי ברך: ""הכדורגל של האיש הזה זורק כל יריבות לפינה. ראיתי המוני ברזילאים - ואנשים מכל רחבי העולם - מעודדים את מסי בגמר המחשמל הזה. פרידה ראויה של גאון, שמעבר להיותו כוכב מונדיאל, שלט בעידן שלם".

O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era.



Parabéns, Messi! pic.twitter.com/djwuKJzexa — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2022

| Dani Alves on Instagram:



« I don't give a fuck what they tell me… Messi, you bastard, this fucking world loves you, Football fucking loves you. »



[1/3] pic.twitter.com/q9ZNp6X7Ue — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) December 18, 2022

MESSI — LeBron James (@KingJames) December 18, 2022

GM! What a game! — Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 18, 2022

Best football game ever. The best sport in the world. UNBELIEVABLE. pic.twitter.com/nOB39pmsgY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2022

Roger Federer on IG: "Time and time again you Leo Messi have redefined greatness. It's a privilege to watch you. Congrats Leo and Argentina... Special and historic!" pic.twitter.com/8A5KRCnyXq — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 18, 2022

Cesc Fabregas: “Lionel Messi is the best athlete ever.” pic.twitter.com/yjciLfrKsi — SPORTbible (@sportbible) December 18, 2022

Sergi Roberto on IG: "The greatest, you deserve it, Messi. I'm very happy for you!" pic.twitter.com/aBE01D6Yen — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 18, 2022

Is messi the best athlete of all time? Forget just football. What a man. — Andy Murray (@andy_murray) December 18, 2022

What a final!!! So happy for Messi — Dirk Nowitzki (@swish41) December 18, 2022

We will never see a player like Messi ever again. — Declan Rice (@_DeclanRice) December 18, 2022