רבות דובר על ה"עבאייה", הגלימה שהולבשה על ליאו מסי ברגע השיא של הקריירה שלו, כשהניף את גביע העולם בקטאר. כעת, יש גם מי שמוכן לשלם עליה, והרבה. חבר הפרלמנט של עומאן, אחמד אל ברוואני, פנה בחשבון הטוויטר שלו לאלוף העולם הטרי, והציע לו לא פחות ממיליון יורו על הפריט.

אל ברוואני כתב: "בשם סולטנות עומאן, אני מברך אותך על הזכייה במונדיאל 2022 בקטאר", וכן כתב על הגלימה: "היא סמל של אבירות וחוכמה, ואני מציע לך מיליון יורו תמורתה". יש לציין שעבור מסי, מדובר בהצעה שוות ערך לקצת פחות ממשכורת שבועית בפריז סן ז'רמן.

בהמשך, אל ברוואני הבהיר שהסכום פתוח למשא ומתן והוא מוכן להציע יותר כדי "להנציח את רגע הגאווה הזה, וכדי לעזור לנו לחוות אותו מחדש". עוד הוסיף: "הייתי באצטדיון וראיתי בזמן אמת את האמיר של קטאר נותן למסי את הגלימה. הרגע הזה אמר לעולם שאנחנו כאן, וזו התרבות שלנו".

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022



أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh