באדיבות כאן 11 - המשדר הרשמי של מונדיאל 2022. שידורים חיים, תקצירים, סטטיסטיקות ועוד מחכים לכם בעמוד המונדיאל של כאן

טירוף אדיר במהלך רבע הגמר בין צרפת לאנגליה. נבחרת שלושת האריות הייתה יכולה לשוב לעניינים על אף שאוליבייה ז'ירו שלח נגיחה אדירה לרשת בדקה ה-78, אלא שהחמצת פנדל של הארי קיין בדקה ה-84 מנעה מהם את השיוויון.



בעקבות השער של הצרפתי והבעיטה לשמיים של האנגלי, ברשתות סיפקו לא מעט ציוצים משעשעים, כולל התגובה של קיליאן אמבפה מיד לאחר החטאת הפנדל. המיטב לפניכם >>

Mbappe's reaction to Harry Kane's miss: pic.twitter.com/KEwSJNPfZA — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

France-England best game so far at this WC — Toni Kroos (@ToniKroos) December 10, 2022

OLIVIER GIROUD IS THE BIGGEST GAME PLAYER NEVER DOUBT HIM. ITS MBAPPE GIROUD AND DEMBELE. — Dubois (@CFCDUBois) December 10, 2022

Olivier Giroud is underrated pic.twitter.com/XKqLVN92Mz — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) December 10, 2022

Giroud had Maguire all over him and told old Stonehenge head that he’s just a baby — Zito (@_Zeets) December 10, 2022

GIROUD MR CLUTCH — Trey (@UTDTrey) December 10, 2022

PUT SOME RESPECT ON OLIVIER GIROUD'S NAME pic.twitter.com/2DDKxx58uj — GOAL (@goal) December 10, 2022

Olivier Giroud would have been a successful striker in any era in football history. — UtdArena (@UtdArena) December 10, 2022

Giroud redeemed himself with the quickness — Reporter (@GotBannedAgainn) December 10, 2022

Put some respect on Giroud's name. pic.twitter.com/VXEVnLV72f — B24 (@B24PT) December 10, 2022

HARRY KANE REALLY HIT IT OVER THE BAR pic.twitter.com/fVvnM3vDin — B/R Football (@brfootball) December 10, 2022

What a miss from Kane. — Evan Cooper (@Lacazest) December 10, 2022

Oh dear Kane. That’s a horrible penalty. — NepentheZ (@NepentheZ) December 10, 2022

And Kane blazes it wildly over the top. Total disbelief. — Phil McNulty (@philmcnulty) December 10, 2022

HARRY KANE YOU FRAUD — ray (@tunesintern) December 10, 2022

This Kane miss will be talked about by the English for decades. — Rafael Hernández (@RafaelH117) December 10, 2022

Harry Kane running up to take that penalty. pic.twitter.com/nORFYleAiE — No Context Brits (@NoContextBrits) December 10, 2022

F*ck you Kane, you just broke my window. — Troll Football (@TrollFootball) December 10, 2022