אחרי חודש ארוך ומלא מתח, הגיע רגע האמת: ארגנטינה וצרפת יעלו היום (ראשון) לכר הדשא היוקרתי ביותר בעולם הכדורגל ויילחמו על הגביע היקר ביותר. כמה יקר? אולי הסיפור שעומד מאחורי הגביע המוזהב האייקוני יעשה לכם סדר.

גביע העולם, אולי אחד הגביעים המוכרים עלי אדמות, נקרא במקור על שמו של ז'יל רימה, נשיא פיפ"א לשעבר, שהיה אחד הגורמים המרכזיים בהקמת הטורניר ב-1929. בשנת 1970, עם ניצחונה השלישי של ברזיל בטורניר, הוחלט שהיא תשמור על הגביע לעד וגביע חדש יתפוס את המקום - גביע פיפ"א. גביע ז'יל רימה, אגב, נגנב ממטה הקונפדרציה הברזילאית בריו דה ז'ניירו בדצמבר 1983 ומעולם לא הוחזר.

אבל זה היה מזמן, ואת הגביע החדש, זה שנכנס לשימוש אז וקיים עד עצם היום הזה, כבר כולם מכירים. הגביע, שבבסיסו שתי דמויות שמחזיקות את כדור הארץ, נוצר בבית המלאכה "ברטוני" שבמילאנו על ידי האמן האיטלקי סילביו גאזאנייה ונבחר מבין 53 גרסאות שונות. הוא נבנה מחמישה ק"ג של זהב 18 קראט, משקלו הכולל הוא 6.175 קילוגרמים ואורכו 36.5 סנטימטרים. הגביע הקודם, לצורך ההשוואה, היה עשוי כסף מצופה זהב ושקל 3.8 ק"ג.

בשנת 2018, כמות הזהב שבגביע הוערכה בשווי של כ-161,000 דולר - אך הגביע כולו, יחד עם המשמעות וההיסטוריה מאחוריו, מוערך בשווי של כ-20 מיליון דולר. הערכה זו הופכת את הגביע של פיפ"א לגביע היקר ביותר שנוצר. אולי זאת גם הסיבה שהזוכים בגביע אינם מורשים לשמור עוד את העותק שמקבלים במעמד הגמר, ומקבלים העתק שנבנה מארד ומצופה בזהב. עם זאת, השחקנים מקבלים מדליות אישיות אותן הם יכולים לשמור.

אם לא די בכך, הנבחרות שהגיעו למקום הראשון והשני כבר הבטיחו לעצמן מענק מכובד במיוחד: המקום השני לא יסיים בידיים ריקות וירוויח 30 מיליון דולר, בעוד זאת שתססים ראשונה תשלשל לכיסה סכום עתק של 42 מיליון דולר. קרואטיה, שסיימה במקום השלישי והמכובד, הבטיחה 27 מיליון דולר, בעוד מרוקו קיבלה 25 מיליון דולר.

ונחזור לגביע. על בסיסו של הגביע שנשאר אצל פיפ"א, חרוטים שמות 12 הנבחרות שזכו עד כה במונדיאל. ארגנטינה או צרפת, שאחת מהן תזכה במהדורה הקטארית, יהיו הנבחרת ה-13 ששמה ייחרט על הגביע העולמי.

This is the workshop in Milan, Italy, where iconic World Cup trophies have been hammered, grounded and polished for the past 50 years#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tTnjOZWwSW