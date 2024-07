לאמין ימאל, שוב, הימם את כל עולם הכדורגל. הכוכב הספרדי שעדיין לא חגג את יום הולדתו ה-17 כבש שער עצום נגד צרפת והשלים את מהפך לה רוחה בדרך ל-1:2 ועלייה לגמר היורו. בסיום, הוא התפנה לסגור חשבון עם מי שהתגרה בו לפני כן - לא אחר מאשר יריבו מהמשחק - אדריאן ראביו.

הסיפור מתחיל בדבריו של הקשר הצרפתי לקראת המשחק. "אם לאמין רוצה לשחק בגמר הוא יהיה חייב לעשות הרבה יותר ממה שהוא עשה עד כה", טען הצרפתי, "אנחנו הולכים ללחוץ עליו הרבה, אז לא הולך להיות לו כל כך נעים".



בבוקר המשחק ימאל העלה לרשתות החברתיות שלו מסר ובו נראית יד המזיזה פיון שחמט עם הכיתוב: "נע בשקט, מדבר רק כשזה הזמן להגיד שחמט". ואכן, בסיום ולאחר הביצוע המרהיב וחגיגות ההעפלה המאושרות, ימאל דיבר וסגר חשבון מול הצרפתי. בן ה-16 תועד מול המצלמות תוך שהוא צועק: "דבר עכשיו, דבר עכשיו!".



במארקה לא התעלמו מהסיפור, וכתבו: "ראביו אמר את מה שאמר לפני המשחק, אבל הילד הגיב לו על הדשא. זה היה שער ענק, והוא עדיין רק בן 16. זה פשוט מטורף".

ימאל עצמו דיבר בסיום, ואמר: "הגענו עכשיו לגמר, ועכשיו אנחנו מגיעים לשם כדי להניף את הגביע. אני לא חשבתי הרבה בשער שלי, פשוט בעטתי בכדור. עכשיו אני רק רוצה להנות עם הקבוצה. אני תמיד רוצה לעזור לנבחרת שלי, אני מאוד שמח שהשגנו את הניצחון הזה. אנחנו רוצים רק לנצח".

"Speak now, speak now!”, says Lamine Yamal to the cameras after the game. pic.twitter.com/FW8gu6BC1n