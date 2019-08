לואיס אנריקה חשף: בתו בת ה-9 מתה מסרטן

(getty) | צילום: ספורט 5



בהודעה שפרסם, בנוסף, הודה אנריקה לצוות הרפואי בביה"ח שבו טופלה בתו, כמו גם לכל מי שחיזק אותו במהלך התקופה. יש לציין כי לאורך כל חמשת החודשים, והשמועות שהסתובבו, הקפידה התקשורת הספרדית לשמור בסוד על המקרה, מפאת כבודו של אנריקה ובשל הסוגיה הרגישה. pic.twitter.com/hI7B10HkW8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) August 29, 2019 חודשיים עברו מאז כינס לואיס אנריקה מסיבת עיתונאים, ובה הודיע כי יפרוש מאימון נבחרת ספרד מסיבות אישיות. הערב (חמישי), נחשפה הסיבה הטראגית: בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, גילה אנריקה כי בתו בת התשע, צ'אנה, נפטרה ממחלת הסרטן. היא סבלה מאוסטאוסרקומה (סוג של סרטן עצמות) במשך חמישה חודשים, והיום גילה אנריקה כי מטרת הפרישה היתה במטרה להתמקד במחלה של בתו ובהתמודדות איתה.בהודעה שפרסם, בנוסף, הודה אנריקה לצוות הרפואי בביה"ח שבו טופלה בתו, כמו גם לכל מי שחיזק אותו במהלך התקופה. יש לציין כי לאורך כל חמשת החודשים, והשמועות שהסתובבו, הקפידה התקשורת הספרדית לשמור בסוד על המקרה, מפאת כבודו של אנריקה ובשל הסוגיה הרגישה.



התגובות בספרד זרמו מיידית, באופן טבעי: ריאל מדריד פרסמה הודעת תנחומים, בה כתבה כי "היא שותפה לכאב של לואיס אנריקה ומשפחתו, ורוצה לשלוח את התנחומים העמוקים ביותר בשעה קשה זו". גם הקפטן שלו בנבחרת לשעבר, סרחיו ראמוס, הצטרף כשאמר: "כל התמיכה לך ולמשפחתך, מיסטר. אין מילים, אבל תמיד נעמוד לצידך". Míster, todo nuestro apoyo y cariño para ti y para tu familia. No hay palabras, pero nos tienes a tu lado siempre. — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 29, 2019 Our condolences and all our sympathy for @luisenrique21 and his family at this very difficult time. RIP Xana.https://t.co/huTNMXxEu2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2019 Our thoughts and condolences go out to Luis Enrique and his family for the loss of his daughter.



Stay strong, Luis https://t.co/bXrNgreRra — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 29, 2019 Our thoughts and condolences are with Luis Enrique and his family for the loss of his daugther Xana. May she rest in peace. Mucha fuerza y ánimo. https://t.co/VOnOP6H1Eb — AC Milan (@acmilan) August 29, 2019 Stay strong Luis Enrique. Absolutely heartbreaking. RIP Xana. @LUISENRIQUE21 pic.twitter.com/ZPlM31yBYf — FutbolBible (@FutbolBible) August 29, 2019 כזכור, ביוני האחרון הודיע במפתיע אנריקה כי לא יוכל להמשיך כמאמן הנבחרת הספרדית, אך סירב לגלות את הסיבה. מי שהודיע על כך לתקשורת היה יו"ר ההתאחדות הספרדית, לואיס רוביאלס, שאמר כי "דלתות ההתאחדות הספרדית תמיד יהיו פתוחות עבורו", והגדיר כי אנריקה עזב בשל "סיבות משפחתיות אישיות". היום, הודיע באופן סופי המאמן מדוע.התגובות בספרד זרמו מיידית, באופן טבעי: ריאל מדריד פרסמה הודעת תנחומים, בה כתבה כי "היא שותפה לכאב של לואיס אנריקה ומשפחתו, ורוצה לשלוח את התנחומים העמוקים ביותר בשעה קשה זו". גם הקפטן שלו בנבחרת לשעבר, סרחיו ראמוס, הצטרף כשאמר: "כל התמיכה לך ולמשפחתך, מיסטר. אין מילים, אבל תמיד נעמוד לצידך".





