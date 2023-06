לראשונה בהיסטוריה: מנצ'סטר סיטי אלופת אירופה בכדורגל. זה לא היה פשוט כמו שרוב האוהדים והפרשנים חזו, אך בסופו של דבר הקבוצה עם אחד הסגלים המוכשרים בהיסטוריה ניצחה 0:1 את אינטר בגמר הגדול באצטדיון אטאטורק באיסטנבול והניפה את התואר החשוב ביותר בכדורגל האירופאי.

כמו שאינטר קיוותה ותכננה, המשחק היה קשוח והמחצית הראשונה אופיינה בעבירות ופחות במצבים. זה התבטא בפציעה של אחד מכוכבי מנצ'סטר סיטי, קווין דה בריינה, שבדיוק כמו בגמר של 2021 הוחלף בשלב מוקדם, כבר בדקה ה-36. המחצית הראשונה הסתיימה בתיקו 0:0, בדרך לדרמה.

המחצית השנייה נפתחה בשליטה מוחלטת של התכולים, שהגיעו יותר ויותר בקלות לרחבה של אינטר, עד שבאו על שכרם בדקה ה-68. ברנרדו סילבה, שלקח על עצמו את המשחק, פרץ לרחבה והשאירה אחורה לרודרי, שבעט מדויק פנימה. זהו בסך הכל השער השני של רודרי בקריירה בליגת האלופות – אבל איזה שער. אינטר התעוררה והחלה להגיע למצבים, אך זה היה מאוחר מדי והתוצאה נשמרה עד לסיום.

עבור גווארדיולה, שנחשב בשני העשורים האחרונים לאחד מגדולי המאמנים בכדורגל העולמי, מדובר בזכייה שלישית בליגת האלופות, אחרי שתי הזכיות עם ברצלונה ב-2009 ו-2011. זהו התואר ה-13 שלו עם סיטי מאז הגיע ב-2016 וה-35 שלו כמאמן - מספר כמעט בלתי נתפס. זהו הטרבל השני של גווארדיולה כמאמן, והוא הראשון אי פעם שעושה זאת.

ארלינג האלאנד בן ה-22, אחד מהכוכבים הגדולים ביותר בדור שאחרי מסי ורונאלדו, אומנם לא היה בשיאו בגמר, אך הוא מסיים את העונה כמלך שערי המפעל ורושם זכייה ראשונה (בינתיים) כשחקן בליגת האלופות. האלאנד וסיטי הם כבר עכשיו מהמועמדים החזקים לזכות בתואר גם בעונה הבאה.

✅ 1999: Manchester United

✅ 2023: Manchester City



Pep Guardiola becomes just the second manager of an English club to win the treble pic.twitter.com/Bmv6bpAlpT