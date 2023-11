אחד המבנים שהושחת ע"י המפגינים הפרו-פלסטיניים (GETTY) | צילום: ספורט 5

הנפיצות הגיעה גם לאנגליה. אחרי שהשבועות האחרונים התאפיינו בלא מעט הפגנות פרו-פלסטיניות במדינה ובעיקר בלונדון, נראה כי היום (שבת) נוכל לקבל הצצה לשני צדי המתרס.

היום (11.11) חל יופ הזיכרון לחללי הצבא הבריטי, כשבמקביל נערכת מה שמכונה "הפגנת המיליון" של תומכי הפלסיטינים. באנגליה חוששים מאוד לחיכוכים בין שני הצדדים. אחת הסיבות לכך נעוצה דווקא בקשר לכדורגל.

אחרי שלא מעט מבנים, כולל אנדרטת רוצ'דייל, הושחתו על ידי מפגינים פרו-פלסטיניים בימים האחרונים, החלו לקום להם תנועות התנגדות בראשותם של ארגוני אוהדים וחוליגנים אנגלים. הזעם מצידם נוגע לכך שההפגנות מבזות את החללים האנגלים, בעוד שהמפגינים מעלים נושא שכלל לא קשור אליהם.

מתוך קבוצות החוליגנים יצאו קריאות "לכל אוהדי הכדורגל במדינה להצטרף אלינו ולעמוד כתף אל כתף עם אנשי הצבא שלנו שלחמו למען החופש שלנו", זאת בעקבות האיום מהשמאל הקיצוני והתומכים הפרו-פלסטינים. בנוסף, בקבוצות השונות היו מי שקראו לא להביא נשק, בעוד אחרים צפויים להגיע חמושים בנשק קר.

כפי שניתן לראות, ההתארגנויות והמצעדים כבר החלו, כשנראה שמדובר בעניין של זמן עד שהצדדים יגיעו לכדי מגע.

Football lads all over UK out in London today, protecting the cenopath on Armistice Day pic.twitter.com/0dswx0eKB9 — (@thecasualultra) November 11, 2023

Fighting has broken out as people shouting ‘England ‘till I die’ attempted to reach the Cenotaph pic.twitter.com/tzjkMlMMpN — Josh Gafson (@JoshGafson1) November 11, 2023