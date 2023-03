לא מפסיק להדהים. מנור סולומון הבקיע היום (שני) את שערו הרביעי ברציפות בפרמייר ליג והחמישי בכל המסגרות כשנגח פנימה והחזיר את פולהאם ל-1:1 מול ברנטפורד. ברשת, כצפוי, לא נשארו אדישים >>>

Oh my, Manor Solomon AGAIN! That’s five-straight games with a goal.



Talk about an in-form player. Fulham have a lovely talent there. — Jacob Schneider (@_jacobschneider) March 6, 2023

Looks like Chelsea signed the wrong winger from Shakhtar pic.twitter.com/YaxZ0Tgicu — ODDSbible (@ODDSbible) March 6, 2023

Make that 4⃣ goals in the last 4⃣ #FPL Gameweeks for Manor Solomon#BREFUL pic.twitter.com/BNNAEeHoaD — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 6, 2023

holy shit what a hit pereira!



and manor solomon is a god? what a beast — FML FPL - Fantasy Premier League Podcast (@FMLFPL) March 6, 2023

5 goals in 5 games for Manor Solomon. pic.twitter.com/cSjvkB0pDU — Football Tweet  (@Football__Tweet) March 6, 2023

Fulham’s Israeli playa Solomon simply on fire!! — Ozan Korman Tarman (@ozanktarman) March 6, 2023

¡CAYÓ EL EMPATE!

Solomon la empujó de cabeza, después del gran tiro libre de Andreas Pereira que pegó en toda la escuadra. Brentford 1-1 Fulham en la #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/HTvMiBY5LZ — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) March 6, 2023

That solomon has been boss — Scott (@Scotteehee) March 6, 2023

That was a great strike by AP but Solomon again. Goals for fun — Mayowa Obiagu (@MayowaQuadri_) March 6, 2023

Solomon Solomon Solomon

5 in 5 games, unbelievable performance #ffc — SiyahBeyaz (@Siyah_Beyaz_W) March 6, 2023