יחד עם רונאלדו, מי שהגיב לראשונה הוא מיקל ארטטה. המאמן הספרדי של ארסנל הודה לכל התומכים והאנשים שדאגו לשלומו מאז נודע שנדבק, כשצייץ בחשבון הטוויטר שלו: "אני כבר מרגיש טוב יותר. כולנו עומדים בפני אתגר עצום וחסר תקדים. הבריאות של כולם היא כל מה שחשוב ברגע זה. הגנו אחד על השני על ידי ביצוע ההנחיות ואנחנו נעבור את זה יחד". ארטטה התייחס גם להחלטה של הליגה באנגליה לדחות את משחקי הכדורגל בינתיים כשאמר: "כל הכבוד לפרמיירליג שהחליטו לקחת את ההחלטה הנכונה".

גם שחקנה של ארסנל, מאסוט אוזיל לא נותר אדיש למצב וצייץ גם הוא: "כדורגל לא משנה כרגע. הבריאות והרווחה של כולם חשובים בהרבה מכל דבר אחר. חבר'ה, קחו את כל אמצעי הזהירות שאתם יכולים - היו מודעים והתחשבו באחרים. במיוחד באלו שנמצאים בסיכון גבוה".

הקשר הגרמני אף הוקיר תודה לכל העושים במלאכה כדי לשמור על המצב והדגיש זאת גם כן: "בעודנו מתמודדים עם המשבר העולמי הזה, אסור לנו לשכוח לומר תודה לכל הרופאים, האחיות והמדענים ברחבי העולם, שעוזרים לשמור מפני התפשטות הנגיף הזה. הם נמצאים תחת לחץ גבוה בשבועות הקרובים וראויים לכבוד ולתודתינו".



