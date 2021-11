עכשיו זה רשמי: ליאו מסי הוא הזוכה בכדור הזהב לשנת 2021. בטקס שנערך הערב (שני) באצטדיון שאטלה בפריז, כוכב פריז סן ז'רמן ונבחרת ארגנטינה גבר על המתחרה הגדול רוברט לבנדובסקי, וזכה בפרס היוקרתי, שאותו הוא הניף בפעם השביעית בקריירה המפוארת שלו.

אחד הגורמים העיקריים שהכריעו את הכף לטובת מסי, היה הזכייה בקופה אמריקה, במה שהיה התואר הראשון שלו במדי נבחרת ארגנטינה. קפטן האלביסלסטה הציג טורניר אישי אדיר עם שלושה שערים וחמישה בישולים, בדרך לזכייה ראשונה של נבחרתו מאז 1993.

בסך הכל, כבש 41 שערים ובישל עוד 17 ב-2021, וזכה בפעם השביעית בגביע המלך עם ברצלונה, שאותה עזב בקיץ האחרון לפריז סן ז'רמן. כאמור, זו הזכייה השביעית בקריירה של הכוכב בכדור הזהב, אחרי שעשה זאת ב-2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ו-2019.

