פירס מורגן, חברו של כריסטיאנו רונאלדו ועיתונאי בריטי מוכר, הפך לאחד הקולות הבולטים למען ישראל בעולם מאז מלחמת חרבות ברזל. אמש (שישי) הוא התעמת באופן פומבי עם אנואר אל-גאזי, הקשר ששוחרר ממיינץ לאחר אמירות קשות במיוחד.

אל-גאזי הגיב בהתחלה למחאה של מורגן על כך שקפטן נבחרת דרום אפריקה בראגבי הוחלף בשל מוצאו היהודי. "טוב לראות אותך תומך בעוולות מוסריות, פוטרתי מקבוצה כי התנגדתי למדיניות של ישראל. איפה היית אז?", כתב לו אל גאזי.

מורגן, מצידו, לא ויתר: "פספסתי את מה שכתבת לפני כמה חודשים, איפה היית בשבעה באוקטובר? תמכת ברצח עם. הדהדת את הטענות של חמאס למחוק את ישראל".

אל גאזי עוד ניסה לענות בהמשך, אך כאשר מורגן שאל אותו מהי הסיבה לפיטוריו אם לא תמיכה ברצח עם השיחה הסתיימה.

Hey Anwar. I must have missed your post in outrage at what Hamas did on October 7? You were sacked because you refused to recant your endorsement of the genocidal mantra ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ which Hamas uses to promote the eradication of Israel. https://t.co/3nFZKqQFET