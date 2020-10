View this post on Instagram

בוקר טוב לכולם בוקר חדש אחרי ערב מאוד מאכזב מבחינתי , מבחינת כולנו. נכון וזה ברור שהתוצאה הסופית זה הדבר שאנחנו כספורטאים נמדדים בו .דרך התוצאה אנחנו מקבלים בדרך כלל שבחים או ביקורות ולשמחתי הרבה רגעים של שבחים הרבה רגעים שמחים היו לי לאורך הקריירה . אין ספק שאתמול היו אחד הרגעים המאכזבים שלי כספורטאי . ברגעים כאלה אנחנו נמדדים כספורטאים ברגעים שקשה מה אנחנו עושים הלאה . אחרי נצחונות תמיד אמרתי שאני גאה בנבחרת הזו ,בשחקנים שנותנים הכל ,אתמול ברגע קשה מאוד שלי הבנתי כמה אני גאה בחברים שלי ובכל הצוות שעוטף את הנבחרת , הם כאבו את ההחמצה שלי אפילו יותר ממני חיבקו אותי ובכו איתי ביחד וגרמו לי להבין את ההערכה שלהם אליי כספורטאי שבא ונותן הכל כל אימון וכל דקה איתם ולא כמישהו שרק מבקיע שערים עבור הנבחרת .אני רוצה להגיד תודה לכולם על התמיכה להגיד תודה לאלוהים גם ברגעים כאלה אסור לשכוח להגיד תודה על הכל ,ולכם אני יכול רק להגיד שזה גרם לי רק לרצות את זה יותר אז סידרתי לעצמי עוד אתגר ותצטרכו לסבול אותי עוד קצת עד שנשיג את המטרה אוהב את כולם , בריאות איתנה בימים אלה ושבת שלום לכולם