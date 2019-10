דייויד בלאט ואולימפיאקוס - הסוף. ברחבי התקשורת התפרסמו דיווחים על סיום דרכו של המאמן הישראלי בקבוצת הפאר היוונית, וכעבור מספר דקות הפכו לרשמיים עם ההודעה הרשמית שהוציא המועדון.

"אחרי שיחה ארוכה ומכובדת בין בעלי המועדון לביני, החלטנו להפריד כוחות עבור האינטרס הטוב ביותר של שני הצדדים", אמר בלאט לאתר הרשמי. "הזמן שביליתי ביוון עם אולימפיאקוס היה משמעותי עבורי. אני מודה על האנשים והמשפחה שמצאתי פה. יש לי רק כבוד והערכה לשחקנים והצוות איתם נהנתי לעבוד ואני מאחל להם רק טוב".

"זהו רגע קשה עבור כולנו משום שאנחנו נפרדים ממאמן גדול, אבל חשוב יותר מאדם נהדר", נמסר מהמועדון. "היה לנו את הכבוד לעבוד עם אחד הדמויות הגדולות בעולם הכדורסל וקיבלנו הרבה מאוד מהנוכחות שלו בקבוצה. בלאט שירת את המועדון בעקביות, אומץ והתחשבות ברגעים הקשים שלנו. הוא תמך בכל החלטה שהיינו צריכים לעשות. אנחנו מודים לו מאוד על כל מה שהציע לקבוצה ומאחלים לו את הטוב ביותר מבחינה אישית ומקצועית".

כזכור, לפני חודש וחצי הודיע בלאט על כך שחלה בטרשת נפוצה, אבל הדבר לא מנע ממנו להמשיך לאמן את אולימפיאקוס במסגרת היורוליג, כאשר עוזריו מדריכים את הקבוצה בליגה המקומית השנייה. למרות זאת, הערב (ראשון) בלאט והקבוצה הפרידו כוחות.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την από κοινού λύση της συνεργασίας της με τον Ντέιβιντ Μπλατ. Thank you coach for everything you have offered to the team https://t.co/jksL3zx72i