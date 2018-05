(GETTY) | צילום: ספורט 5 ריאל מדריד אלופת היורוליג לשנת 2017/18! העונה מלאת הטלאות של הבלאנקוס הסתיימה לה הערב (ראשון) בצורה הכי מתוקה שאפשר עם זכייה עשירית בהיסטוריה אחרי 80:85 גדול על פנרבחצ'ה. הקבוצה של פאבלו לאסו הגיעה למאני טיים בטירוף וזכו בפרס הנוצץ ביותר שיש לכדורסל האירופי להציע. קלעו לריאל מדריד: פביאן קוסר 17 נקודות, לוקה דונצ'יץ' 15, טריי תומפקינס 10, ג'ייסי קרול 9, וולטר טבארס 8, פליפה רייס 6, רודי פרננדס וסרחיו יול 5, גוסטבו איון 4, ג'פרי טיילור ואנתוני רנדולף 3 כ"א קלעו לפנרבחצ'ה: ניקולו מלי 28 נקודות, בראד וונאמייקר 14, אחמט דובריוגלו 8, קוסטס סלוקאס, ניקולה קאליניץ' ובובי דיקסון 7 כ"א, לואיג'י דאטומה 6, יאן וסלי 3.

את העונה הסדירה, להזכירכם, ריאל מדריד סיימה במקום החמישי. הבלאנקוס הגיעו לסדרת רבע הגמר ללא יתרון הביתיות מול פנאתינייקוס, הציגו יכולת מרשימה בדרך לפיינל פור ועל הדרך קיבלו בחזרה את סרחיו יול. הספרדים הראו שכשהם עומדים עם סגל בריא וחזק פשוט אי אפשר לעצור אותם ורשמו פרק נוסף בהיסטוריה הארוכה והענפה שלהם. #CHAMP10NS | #HalaMadrid pic.twitter.com/fEq2WBpwMw — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 20, 2018 אחרי ההצגה מול צסק"א מוסקבה בחצי הגמר, אפשר להגיד שריאל מדריד הגיעה לקרב הזה בתור הפייבוריטית. הבלאנקוס לקחו פיקוד מההתחלה בזכות יכולת מצוינת של לוקה דונצ'יץ' האדיר, כשגם סרחיו יול ורודי פרננדס תורמים את מנת חלקם. למרות זאת, אלופת אירופה לא התכוונה לוותר ללא מאבק וחזרה בגדול לקראת סיום הרבע השני. ובעונה כל כך מוזרה, מה הפלא שגיבור המשחק הוא אחד השחקנים הכי לא צפויים של ריאל? פביאן קוסר סיפק שיא עונתי של 17 נקודות, כשמדובר בשחקן שהעמיד ממוצע קליעות של 6.9 בלבד בעונה הסדירה. הצרפתי הרים את הבלאנקוס ברבע השלישי והיה אחד האחראים הבלעדיים לבריחה שלהם. ונחזור לדונצ'יץ'. אחרי ערב השיא שלו בחצי הגמר מול צסק"א והזכייה בתואר ה-MVP של העונה, היהלום הסלובני הוכיח שוב כמה הוא ראוי לעשות את קפיצת המדרגה ולעבור ל-NBA. עם 15 נקודות בגמר אירופי, הילד בן ה-19 אותת לליגה הטובה בעולם רגע לפני שהוא צפוי להיבחר בדראפט הקרוב. עם אליפות אירופה ב-2017 ויורליג כעת, יש לו נקודת זינוק פשוט מטורפת. #CHAMP10NS

EUROLEAGUE 2018#HalaMadrid | #F4Glory pic.twitter.com/bgQWaMgyr4 — #CHAMP10NS (@RMBaloncesto) May 20, 2018 #CHAMP10NS #F4GLORY pic.twitter.com/ciHifnn8ip — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018 Here's to you, @RMBaloncesto fans.#F4GLORY pic.twitter.com/z9VMQiM5qa — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018 ️#F4GLORY pic.twitter.com/PwrngP5e4N — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018 מן העבר השני, פנרבחצ'ה הגיעה למעמד עם התווית של אלופת אירופה היוצאת ועשתה הכל על מנת לשמור עליה. למרות זאת, הכוכבים הגדולים שלה לא הצליחו לספק את הסחורה, יאן וסלי נקלע לבעיית עבירות מוקדמת ורק ניקולו מלי, בערב ענק של 28 נקודות, מנע ממנה תבוסה. ז'ליקו אוברדוביץ' שחלם על תואר אירופי עשירי בקריירה, ייאלץ לשוב הביתה בידיים ריקות בפעם השנייה בשלוש השנים האחרונות. אחרי עונה קשה מאוד, ריאל הראתה את העוצמות שלה עם הזכייה הראשונה שלהם אחרי שלוש שנים. בסוף השבוע, הבלאנקוס יכולים להשלים "דאבל" כשהאחות מהכדורגל תעלה לגמר ליגת האלופות בקייב. מהלך המשחק

לוקה דונצ'יץ', פקונדו קמפאסו, פביאן קוסר, פליפה רייס וגוסטבו איון פתחו בלבן. בראד וונאמייקר, מרקו גודוריץ', ניקולה קליניץ', יאן וסלי ואחמט דובריוגלו בחמישייה של אוברדוביץ'. דובריוגלו ושלשה של קליניץ' נתנו לפנר יתרון 0:5 מהיר, דונצ'יץ' דאג לצמק עם הנקודות הראשונות של ריאל. וסלי ספג עבירה שנייה כבר אחרי דקה וחצי וירד לספסל ודונצ'יץ' סיפק סל נוסף בחדירה. קליניץ' ודובריוגלו בדקות טובות עשו צרות מתחת לסל שמרו על היתרון של פנר והאחרון הקפיץ את הקהל הטורקי עם דאנק מרשים שעשה 6:11. ריאל התעשתה מהר, קוסר ואיון צימקו ל-13:11 עם סלים גדולים, רודריגס ויול השלימו מהפך. 17:21 לריאל בסיום הרבע. .@hidoturkoglu15 in the house!#F4GLORY pic.twitter.com/tTPC56oSCC — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018 The steal from @rudy5fernandez leads to the Taylor SLAM!#7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/yS55Dn3Tf8 — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018 טיילור וטבארס המשיכו בריצה המרשימה של ריאל וסידרו יתרון שמונה, אבל מלי התעורר בזמן. כוכב פנר סיפק שבע נקודות רצופות החזיר את הפער לשלוש בלבד ועם עוד קליעה אדירה בחדירה צימק ל-29:28 וגרם ללאסו להזעיק פסק זמן. קרול הרגיע עם הנקודות הראשונות שלו במשחק, אבל מלי היה בלתי ניתן לעצירה ברבע השני ושמר על פנר במשחק. דונציץ' הראה ניצוצות ועם אסיסט גדול לטבארס העניק יתרון חמש לריאל, וסלי הגיב ושלשה נהדרת של סלוקאס החזירה את היתרון לפנר. 38:40 בהפסקה. קוסר פתח מצוין את הרבע השלישי עם חמש נקודות רצופות, איון הוסיף סל נאה וסידר 40:45 לריאל, אבל מלי הרים כמעט לבדו עם חמש רצופות משלו, לפני שקוסר ענה עם שלשה נהדרת מהפינה. דונצ'יץ' עקץ במתפרצת עם קליעה מחוץ לקשת ועשה 50:55 לריאל. דאטומה נגס מעט ביתרון מהעונשין, קוסר עשה צרות בצבע וטבארס ענה לדאנק נהדר של קליניץ' עם סל קל משלו. קוסר חתם את הרבע ב-55:63 מבטיח לריאל. מלי קיזז נזקים עם סל ועבירה, תומפקינס ודונצ'יץ' נשלחו גם הם לקו ושמרו על היתרון של ריאל, אבל מלי לא אפשר לה לברוח ותפר שלשה חשובה. דונצ'יץ' זכה בעבירה בלתי ספורטיבית מפוקפקת מהיתקלות בווסלי, ריאל ניצלה זאת בענק וקרול הוסיף שלשה שסידרה יתרון דו ספרתי ראשון במשחק. תומפקינס ודונצ'יץ' נשלחו פעם נוספת אל הקו, מלי השאיר את פנר בחיים עם עוד שלשה ענקית ו-וונמייקר הוריד ל-76:71. קרול החטיא את הזריקה השנייה שלו העונה מהעונשין ומן העברה השני דיקסון צלף מחוץ לקשת והחזיר את התקווה לפנר. 78:81 בלבד לריאל 22 שניות לסיום. קוסר נשלח שוב אל הקו, החטיא פעם אחת, החטיא גם את השנייה, אבל תומפקינס עט על הריבאונד והקפיץ את הספסל הלבן. מכאן, פנר כבר לא הצליחה לחזור. 80:85 גדול לריאל מדריד שזוכה באליפות היורוליג!





