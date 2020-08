השעון הגיע ל-0:00 של זמן הטיפ-אוף, ולא היו שחקנים על הפרקט. המשחק החמישי בסדרה בין מילווקי לאורלנדו בפלייאוף של ה-NBA שהיה אמור להיערך הערב (רביעי) לא יצא לדרכו בעקבות המחאה של השחקנים על רקע הירי בוויסקונסין. כמו כן, שאר משחקי הלילה (יוסטון מול אוקלהומה סיטי ולוס אנג'לס לייקרס נגד פורטלנד) נדחו למועדים שייקבעו בהמשך, ובינתיים השחקנים קבעו פגישה כדי להחליט מה יהיו הצעדים הבאים שלהם.

מדיווחים של כתבים בכירים כמו אדריאן ווג'נרובסקי (ESPN) ובן גוליבר (וושינגטון פוסט), שחקני הבאקס מאד סוערים מאז מותו של ג'ייקוב בלייק, שנורה על ידי שוטרים, והחליטו הערב להחרים את משחק 5 והמשחק נדחה באופן רשמי. ג'ורג' היל, הגארד של מילווקי, אמר לתקשורת: "מאסנו מההרג ומחוסר הצדק".

בכירים ב-NBA ניגשו לחדר ההלבשה של מילווקי בכדי להבין מדוע הם אינם עולים לפרקט, בזמן ששחקני אורלנדו כבר החלו את החימום. בשלב מסוים, פחות מחמש דקות לפני שהמשחק היה אמור להיפתח, גם המג'יק ירדו מהפרקט, וכך גם השופטים.

Los Angeles Lakers and Portland Trail Blazers are leaning toward boycotting Game 5 tonight, league sources tell Yahoo Sports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 26, 2020

Rockets-OKC players are planning to boycott Game 5 of their series, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

בהמשך הערב עלו דיווחים נוספים לפיהם גם שחקני יוסטון ואוקלהומה סיטי מתכננים להחרים את המשחק החמישי בסדרה שלהם, כמו גם שחקני לוס אנג'לס לייקרס ופורטלנד. שני המשחקים האלה תוכננו להיערך יותר מאוחר הלילה, אבל נדחו באופן רשמי ויתקיימו במועד אחר.

אגב, ווג' מספר כי בכירים ב-NBA וכן בעלים של המועדונים לא צפו שהאירוע הזה יתרחש, וכן היו בטוחים שהמשחקים יתקיימו כמתוכנן. כעת ניתן להמתין לראות כיצד יגיבו במפעל והאם בכלל יענישו את הבאקס, שפתחו בגל החדש של המחאות שהוביל לביטולי המשחקים הלילה. ייתכן מאד שלאור הנסיבות, ולנוכח זה שכרגע יש אפשרות למצוא תאריכים חלופיים להשלמת הסדרות, לא יהיה עונש חמור.

The Bucks players made this decision in the wake of the Jacob Blake shooting in Wisconsin, ultimately deciding that they wouldn't leave the locker room for the start of Game 5 against Orlando. https://t.co/COJ6E0aJLj — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

Both teams have cleared the court with fewer than five minutes left on the clock before Bucks & Magic. Protocol for how or when to declare a forfeit or postponement remains unclear. Bucks have expressed outrage over Jacob Blake police shooting in recent days. pic.twitter.com/dnYuqrvUEy — Ben Golliver (@BenGolliver) August 26, 2020

Clock is at 0:00 —- Orlando Magic and Milwaukee Bucks are not on the court. pic.twitter.com/qAjoXDWCom — Taylor Rooks (@TaylorRooks) August 26, 2020