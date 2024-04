דני אבדיה נפגע הלילה (בין רביעי לחמישי) בראשו לאחר שחטף מרפק מלברון ג`יימס. הישראלי היה במוקד של האירוע הסוער ביותר בהתמודדות בין וושינגטון ללוס אנג`לס לייקרס ולא חזר למחצית השנייה, כאשר בהודעת המועדון צוין כי הוא סובל ממיגרנה. הלייקרס ניצחו את המשחק 120:125 ואבדיה סיים עם 7 נקודות.

3:12 דקות לסיום המחצית הראשונה לברון חדר לסל מול אבדיה ותוך כדי סבסוב שלח מרפק ספק מכוון לפניו של הכישרון הצעיר, שלאחר המכה הכואבת מיד תפס את הראש והסתכל על השופטים כדי לראות שנשרקה עבירת תוקף. צוות השיפוט לא חשב פעמיים ולאחר שהלך למוניטור אף קבע כי עבירת התוקף הזו הייתה בלתי ספורטיבית מדרגה ראשונה ("פלייגרנט 1"). הקהל בקפיטל וואן ארנה הגיב בקריאות בוז אל עבר הסופרסטאר הוותיק.

אבדיה קלע את שתי זריקות העונשין שקיבל והוויזארדס השאירו אותו על הפרקט עד ההפסקה. על אף שנראה כי הוא חש בטוב והסיפור הזה מאחוריו, הפורוורד בן ה-23 לא עלה למחצית השנייה ובהמשך וושינגטון הודיעה מה הסיבה הרשמית לכך.

במפגש בין הקבוצות לפני חודש - אבדיה היה זה שביצע עבירת תוקף על לברון לאחר שחדר לטבעת ועם הכוח שלו הפיל את השחקן המבוגר ביותר ב-NBA. תחילה קינג ג`יימס זעם על כך שהשופטים שרקו לחובתו עבירה, אך לאחר מכן הם הפכו את ההחלטה.

