(getty) | צילום: ספורט 5 חשבתם להמר נגדו? לברון ג'יימס וקליבלנד עשו זאת שוב ועלו הבוקר לסדרת הגמר בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 79:87 דרמטי בבוסטון במשחק מספר 7, שהשלים 3:4 בגמר המזרח. הסלטיקס היו שם עד הקצה, אבל מסיימים את מסע הקסם מרחק פסע מגמר ראשון מאז 2010. הקאבס, כמובן בהובלת קינג ג'יימס שלא נח לשנייה, הצליחו להפוך פיגור דו ספרתי ולשרוד את המותחן. קלעו לקליבלנד : לברון ג'יימס 35 נקודות (15 ריבאונדים, 9 אסיסטים), ג'ף גרין 19 (8 ריבאונדים), ג'יי אר סמית' 12, טריסטן תומפסון 10, ג'ורג' היל 6, קייל קורבר 3, לארי נאנס ג'וניור 2. לבוסטון : ג'ייסון טייטום 24, אל הורפורד 17, מרקוס מוריס 14 (12 ריבאונדים), ג'יילן בראון 13, טרי רוזיר (2 מ-14 מהשדה) ומרקוס סמארט (1 מ-10) 4 כ"א, ארון ביינס 3. לברון היה פנומנלי כהרגלו, אבל גם זכה לעזרה הדרושה מחבריו לקבוצה, במיוחד גרין וסמית', שהתעוררו במחצית השנייה ועזרו לקאבס להשלים מהפך מפיגור דו ספרתי מוקדם. עוד סיוע שניתן לג'יימס הגיע מהצד השני, בדמות אינספור החטאות פנויות של בוסטון, שקלעה באחוזים מחרידים - 29 מ-85 מהשדה (34%), 7 מ-39 מחוץ לקשת (18%). אז לברון והקאבס בסיטואציה המוכרת, בעוד סדרת גמר, ייתכן מול אותה יריבה בשלוש השנים הקודמות, גולדן סטייט. אלא אם יוסטון תצליח איפה שבוסטון כשלה, ניצחון במשחק שביעי אצלה בבית. בכל מקרה, ג'יימס וקבוצתו יתחילו את הסדרה עם שני משחקי חוץ, הראשון שבהם בלילה שבין חמישי לשישי. הריצה המרגשת של בוסטון בפלייאוף הגיעה לסיומה עם הפסד בית ראשון ואחרון, אבל הסלטיקס כמובן מביטים לעתיד עם שפע של אופטימיות, במיוחד אחרי עוד הופעה פנטסטית בקלאץ' של ג'ייסון טייטום, גם כשחבריו הצעירים נעלמו מסביבו. יחד עם קיירי אירווינג וגורדון הייוורד, הקבוצה של בראד סטיבנס תדבר חזק במזרח בשנים הבאות. 35 points, 15 rebounds, 9 assists, 50% FG, played all 48 minutes.



8th straight Finals run.



pic.twitter.com/rIQ7TGoLdA — NBA Central (@TheNBACentral) May 28, 2018 LeBron is still King of the east (️@MuscleMilk) pic.twitter.com/2Jx5amcS9i — Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2018 מהלך המשחק

בוסטון פתחה עם טרי רוזיר, ג'יילן בראון, ג'ייסון טייטום, אל הורפורד וארון ביינס. קליבלנד עלתה בחמישייה עם ג'ורג' היל, ג'יי אר סמית, ג'ף גרין, לברון ג'יימס וטריסטן תומפסון. הסלטיקס פתחו מצוין ומצאו זריקות טובות בדרך ל-0:6, בעוד לברון ענה עם 4 רצופות. טייטום עלה ל-7 נקודות מהירות וקבע 4:11, פסק זמן של הקאבס כבר אחרי 3 דקות וחצי. Poor Celtics fan got a facefull of LeBron's nuts pic.twitter.com/ZolEXFidxc — gifdsports (@gifdsports) May 28, 2018 The rook is cooking early



(via @NBA) pic.twitter.com/smrdhQI1sF — Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2018 לברון המשיך לצמצם, בעוד בוסטון פספסה כמה הזדמנויות לברוח ליתרון משמעותי כשהצוות המסייע של הקאבס עדיין לא הופיע. ג'יימס דהר כל הדרך לסל ועבירה, 15:16, יתרון ראשון לקליבלנד. אל הורפורד נכנס לעניינים אחרי הופעה רעה במשחק 6 ויחד עם בראון הוביל ריצת 0:9 של הסלטיקס, בדרך ל-18:26 בסיום הרבע הראשון. LeBron James: 12



Rest of Cavs: 6



Celtics lead, 26-18 at the end of the first pic.twitter.com/jgVEjcVPtu — Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2018 הורפורד ולברון פתחו את הרבע השני עם דאנקים יפים, תומפסון עם סל ועבירה צימק לפיגור 7. ההתקפה של קליבלנד לא פגעה מחוץ לקשת למרות זריקות פנויות, לברון התעייף והחל לרשום איבודים, בעוד שלשה של מרקוס מוריס קבעה יתרון שיא, 23:35. הקאבס הצליחו להגביר את הקצב וניצלו החטאות של בוסטון כדי לצמק עם ריצת 2:12. זה כמעט הספיק כדי להפוך, אבל שלשה של בראון קבעה 39:43 לבוסטון במחצית. Al Horford & LeBron James trade powerful slams!#CUsRise 32 | #WhateverItTakes 23



: @ESPNNBA pic.twitter.com/IU2njGEDQC — NBA (@NBA) May 28, 2018 56:59 לקאבס בסיום הרבע השלישי. BLOCKED. BY. JAMES.



(via @NBA)pic.twitter.com/NVGt9Rlvd4 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2018 שתי הקבוצות המשיכו באחוזים הנוראים מחוץ לקשת, ג'יי אר סמית סוף סוף פגע וצימק ל-47:44, בראד סטיבנס הזעיק פסק זמן. גם גרין צלף ותומפסון השלים ריצת 4:14 אחרי עוד אסיסט של לברון, 51:55 לקליבלנד. מוריס חזר למשחק והקשה על ג'יימס להגדיל את היתרון. בוסטון נשארה צמודה למרות אחוזים לא טובים, שלשה של לברון קבעה טייטום והורפורד באלי אופ אדיר החזירו לבוסטון את היתרון בפתיחת הרבע הרביעי. באורח נדיר למשחק, השלשות החלו להיכנס, מוריס וסמית' החליפו מהלומות וקורבר העלה ל-64:67. טייטום עם הטבעה מפלצתית על לברון ושלשת קלאץ' אדירה החזיר את היתרון, אבל גרין מיד ענה בשלשה משלו ותומפסון נותר פנוי לדאנק קל, 72:76 לקאבס. OH MY!



The rookie put LeBron on a POSTER! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/k5uv7RMEKh — NBA TV (@NBATV) May 28, 2018 קליעות עונשין קריטיות של לברון העלו את קליבלנד ליתרון 5, בעוד הסלטיקס החמיצו הזדמנות אחר הזדמנות מחוץ לקשת והמשיכו באחוזים האיומים. סל של היל ואנד וואן של ג'יימס סגרו עניין, 79:87 לקליבלנד, שעולה בפעם הרביעית ברציפות לסדרת הגמר עם 3:4 מדהים על בוסטון.





