צילום: ספורט 5 קרי השכיח במהרה את משחק 3 (צילום: getty) | צילום: ספורט 5 הם עשו את זה: גולדן סטייט ווריירס היא אלופת ה-NBA, בפעם השנייה ברציפות, השלישית בארבע שנים והשישית בתולדות המועדון (פעמיים בפילדלפיה, ארבע פעמים נוספות באוקלנד), זאת לאחר שניצחה הלילה (בין שישי לשבת) 85:108 בחוץ את קליבלנד קאבלירס במשחק 4 בסדרה, השלימה סוויפ עם 0:4 מהדהד והבטיחה לעצמה עוד טבעת במסגרת השליטה שלה בליגה בשנים האחרונות. קווין דוראנט זכה בתואר ה-MVP של הגמר, בפעם השנייה ברציפות. לברון ג'יימס, שנתן את כל כולו לאורך העונה בכלל והפלייאוף וסדרת הגמר הזו בפרט, ירד מובס מהפרקט במה שבהחלט יכול להיות משחקו האחרון אי פעם במדי קליבלנד, אם אכן יחליט לעזוב בקיץ ליעד אחר. בניגוד למשחק הקודם, הפעם זה אפילו לא היה צמוד. הווריירס הגיעו במטרה ברורה לסגור את הסיפור כבר הלילה וסטף קרי, שהיה גרוע מאוד לפני יומיים, להט וצלף מכל כיוון. קליבלנד עוד נשארה בעניינים עד להפסקה, אבל האלופה ברחה ברבע השלישי, כמו שעשתה כל העונה, סגרה עניין מוקדם והחלה בחגיגות. וברמה הישראלית: גם עומרי כספי, שהיה כמובן חלק מהקבוצה עד רגע לפני הפלייאוף, יכול לציין אליפות NBA היסטורית והוא צפוי לקבל טבעת מהווריירס במהלך העונה הבאה. שתי הקבוצות שמרו על החמישיות מהמשחק הקודם, כאשר בקליבלנד פתחו לברון, לאב, טריסטן תומפסון, ג'יי אר סמית' וג'ורג' היל ואצל הווריירס היו אלה דוראנט, קרי, קליי תומפסון, דריימונד גרין וג'בייל מגי. קרי, שהיה גרוע במשחק 3, סיפק ריבאונד התקפה וסל כבר במהלך הראשון. קרי המשיך לחגוג והעלה את האורחים ל-3:10 מהיר, מה שהוביל לפסק זמן. החגיגה של סטף נמשכה עם שלשה משוגעת, בעוד הקאבס מתקשים לייצר נקודות. קליבלנד לא ויתרה ועם כמה דקות טובות בהגנה ושלשה של לאב במעבר צימקה ל-13:11. גולדן סטייט לקחה פסק זמן ודוראנט העצבני התווכח עם השופטים וחטף טכנית, אך האלופה חזרה מהמנוחה בסערה, עם שלוש שלשות רצופות ודאנק של KD, שקבע 13:24. לאב המשיך לצבור נקודות והשאיר את הקאבס בחיים, כשהוא מצמק ל-26:20. גם זה לא הזיז יותר מדי לווריירס ואיגודאלה, עם שלשה קבוצתית מספר 6, החזיר את ההפרש לדו ספרתי. סל של לברון קבע 25:34 לגולדן סטייט בסוף הרבע הראשון. קרי סיים את הרבע הראשון עם 12, דוראנט עם 8 ואיגודאלה עם 6. לאב הוביל את הקאבס עם 9 ו-7 ריבאונדים, לברון קלע 8. Steph gonna Steph . #NBAFinals | #DubNation pic.twitter.com/bJAIe9XDca — NBA TV (@NBATV) June 9, 2018 הקאבס לא ויתרו ברבע השני, אבל גם זה לא ממש הספיק (צילום: getty) | צילום: ספורט 5 קליבלנד פתחה טוב את הרבע השני וצימקה ל-34:30, לפני לייאפ של דריימונד גרין. הדקות הטובות של הקאבס נמשכו, דריימונד זרק איירבול מהשלוש לצהלות הקהל ושבע דקות להפסקה, לברון הטביע והעלה את קליבלנד ליתרון ראשון מאז הדקה הראשונה, 38:39. הווריירס עצרו את החגיגה הזו ועם שלשה של איגודאלה וסל של קרי עלו ל-43:49. הקאבס המשיכו להילחם על כל סל והצליחו להישאר קרובים יחסית, אבל קרי חתם את המחצית האדירה שלו עם עוד שלשה וקבע 52:61 לאורחים בהפסקה. האליפות מתקרבת. קרי סיים את המחצית עם 20, דוראנט עם 12. לברון סיפק 16 לקליבלנד, סמית' 10 ולאב 9. LeBron got hit in the eye, again. pic.twitter.com/pLQmAyi5th — ESPN (@espn) June 9, 2018 The range on this guy



#NBAonABC pic.twitter.com/jUYxE4F6la — Golden State Warriors (@warriors) June 9, 2018 במעמד צד אחד (צילום: getty) | צילום: ספורט 5 ב-65:86 ונדמה ש-12 הדקות האחרונות יהיו לפרוטוקול. קרי כבר עם 25, דוראנט עם 18 ותומפסון עם 10. לברון על 20 "בלבד" ו-8 אסיסטים, 13 ללאב. הווריירס, כהרגלם, פתחו את המחצית השנייה בסערה ועם סל שדה ראשון של תומפסון וריצת 0:6 פתחו יתרון שיא של 15 נקודות, 52:67. לאב המשיך במשחק הטוב שלו ועם אסיסט מלברון, מזער מעט נזקים והוריד ל-11 הפרש. סטיב קר לקח פסק זמן והחבר'ה שלו חזרו חדים, כאשר שלשה של תומפסון מעלה אותם ל-58:75 ומתחילה אולי לסגור את הסיפור. הרבע הסתייםונדמה ש-12 הדקות האחרונות יהיו לפרוטוקול. קרי כבר עם 25, דוראנט עם 18 ותומפסון עם 10. לברון על 20 "בלבד" ו-8 אסיסטים, 13 ללאב. משחק פרידה ללברון? (צילום: getty) | צילום: ספורט 5 קרי, רעב אולי להשיג את תואר ה-MVP של הסדרה, פתח את הרבע האחרון עם צמד שלשות שהעלו את ההפרש ל-22, בעוד לברון מקבל כמה דקות ראשונות של מנוחה. דוראנט הגיע לטריפל דאבל, קרי המשיך בהתעללות שלו עם עוד שלשה שקבעה 74:102 וכולם רק חיכו שהמשחק הזה ייגמר. ארבע דקות לסיום, לברון ירד סופית לספסל. הוא החליף כיפים עם דוראנט וקרי וזכה לתשואות מהיציעים, אולי בהופעת הפרידה שלו מקליבלנד אחרי שתי קדנציות ו-11 עונות במועדון. דקה וקצת לאחר מכן סטיב קר לקח פסק זמן אחרון והעלה את כל המחליפים שלו. זה נגמר עם 85:108 והווריירס שוב אלופים! קרי סיים כקלע המצטיין של הווריירס עם 37 נקודות, כולל 7 מ-15 לשלוש. דוראנט קלע 20, קטף 12 ריבאונדים ומסר 10 אסיסטים, כשהוא גם מוסיף 3 חסימות. תומפסון סיים עם 10 נקודות, איגודאלה עם 11 ודריימונד גרין עם 9 ו-9 אסיסטים, לצד 3 חסימות. לברון הוביל את קליבלנד עם 23 נקודות, 8 אסיסטים ו-7 ריבאונדים לצד 6 איבודים ב-41 דקות. מלבדו, אף אחד לא ממש תרם. לאב סיים עם 13 ו-9 ריבאונדים, סמית' ורודני הוד הוסיפו 10 נקודות כל אחד.





