בוידאו: יאניס מספר על הקיץ עם קובי (מ-2018)

בוקר סוער עבר על ה-NBA, ובארה"ב עדיין מנסים לאסוף את השברים ולעכל את הבשורה הקשה על מותו בטרם עת של קובי בראיינט. אבל בעוד נתח יפה משחקני הליגה כבר הגיבו לאסון הנורא, יש כאלה שעדיין מחפשים את המילים שיתארו את הכאב. יאניס אנטטוקומפו, שהיה ידוע בקשר החזק עם הממבה, בחר דווקא בכיוון השני, ירד למחתרת ומחק את כל החשבונות לו ברשתות החברתיות.

אם תשאלו את אנשי הליגה הנוכחיים, המנטור של ה'גריק פריק' היה קובי. השניים עבדו צמוד בקיץ האחרון ואם לא די בכך, כששאל יאניס את קובי מה האתגר שמצפה לו, הממבה הגיב בלי למצמץ: "MVP". "הוא אחד השחקנים הגדולים ששיחקו את המשחק", סיפר יאניס אחרי אותו קיץ. "ידעתי שאני הולך ללמוד ממנו הרבה. מה הוא חושב על המשחק, איך הוא חושב את המשחק, האם הוא חושב על להחלים?".

אנטטקומפו היה מופיע לאימונים של בראיינט שלוש שעות לפני שקבעו, רק כדי להראות לו שהוא לא מגיע כדי "לנוח". "אני לא כאן בשביל יחסי ציבור", הסביר יאניס הנרגש. "אני כאן כדי להיות טוב יותר, עד כדי פשוט. אני חושב שהוא הבין את זה. וזאת הסיבה ששנינו לקחנו את האימונים האלה כל כך ברצינות. הוא הגיע עם ראש פתוח בנוגע למשחק, בנוגע אלי כשחקן ובנוגע לבאקס".

כאמור, יאניס לקח קשה במיוחד את מותו של קובי, אך עושה רושם שהוא לא היחיד. נכון לרגע זה, גם הלייקרס והכוכב שלה, לברון ג'יימס, לא הוציאו הודעה רשמית בנושא. על פי קולות מהליגה, הסיבה היא שאנשי המועדון רוצים להקל על המשפחה בשלב זה.

צפו בלברון מגיב לבשורה אחרי הנחיתה >>

Giannis Antetokounmpo has deleted all his social media following the passing of his idol and mentor Kobe they’ve worked out many times previously and were very close pic.twitter.com/FnJhDQE95H

— ️️ (@TheNbaDunk) January 27, 2020