כמעט שלושה שבועות עברו ועולם הכדורסל עדיין מתאבל. אסון התרסקות המסוק שגבה את חייו של קובי בראיינט, בתו ג'יאנה ושבעה קורבנות נוספים ממשיך להעסיק את ארצות הברית כולה וכעת הרשות הלאומית לתעבורה סיפקה עוד פרטים בנוגע אליו.

לפי ה-NTSB, למסוק ה-S-76B עליו עלה בראיינט יחד עם שמונת הקורבנות לא הייתה כל תקלה במנוע. המומחה האווירי פטר גואלז הסביר את המשמעות ל-CNN: "במקרה כזה, החקירה תתרכז כעת בתנאי מזג האוויר ובתקשורת בין הטייס למרכז הבקרה האווירי ואני חושש שאור הזרקורים יעבור לטייס וקבלת ההחלטות שלו".

ה-NTSB התבססו על תמונות אחרונות של המסוק באוויר, שצולמו על ידי רוכב אופניים ששהה באיזור, שמעידות כי לא הייתה תקלה במסוק עצמו. בנוסף צויין שהטייס ארה זוביאן השיג ביצועים מספקים בתפעול שמצריכים תנאי ראות לקויה. "זה מגביר את הטרגדיה בטבע של ההתרסקות", טען גואלז. "זה היה מסוק במצב מושלם ומצויד היטב שפשוט טס באקלים רע".

"נראה שהטיים עלה לגובה העננים, הבין שמדובר בסיטואציה קשה יותר וניסה להתחמק ללא הצלחה או שפשוט לא היה מודע למה שקורה", הסביר בנוסף המומחה האווירי. ב-NTSB הוסיפו שהמסוק צנח במהירות של יותר מ-4,000 רגל לדקה לדקה.

"החוקרים שלנו כבר פתחו כמות ראויה של ראיות על תנאי ההתרסקות הטראגית. כעת, אנחנו בטוחים שנוכל להעריך את הגורמים והמשתנים שגרמו לה לקרות בשביל שנוגל למנוע מתאונות כאלו לקרות שוב", סיכמו ב-NTSB.

There was no evidence of catastrophic engine failure in the helicopter crash that killed Kobe Bryant and eight other people last month in California, the NTSB says https://t.co/xwBMi4n662 pic.twitter.com/o8KGhS8TSH