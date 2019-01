תקרית חריפה בסיום המשחק של ממפיס מול דטרויט. עומרי כספי, הפורוורד הישראלי של הקבוצה, נקלע לעימות פיזי עם הגארד הוותיק גארט טמפל בחדר ההלבשה, זאת על פי דיווחים בארצות הברית. הגריזליס סיימו את ההתמודדות עם הפסד 101:94 לפיסטונס, דבר שככל הנראה גרם למריבה גדולה בין השחקנים בלוקרים.

לפי הדיווחים, מי שהיה שותף לעימות הוא לא אחר מכספי, ששיחק חמש דקות בלבד ולא קלע נקודות בהתמודדות. טמפל שפתח בחמישייה שיחק 37 דקות וקלע 7 נקודות, אך זה לא עזר לקבוצה ששוב ירדה מנוצחת ונפלה למאזן שלילי של 19:18. עוד דיווחים מספרים שכספי ועמית נוסף לקבוצה, ג'ואקים נואה, התכווחו קולנית בינהם.

"שיתפנו את המחשבות שלנו באופן גלוי, ניסינו לפתור את המצב כדי לחזור להיות קבוצת כדורסל טובה שעושה דברים באופן עקבי ומנצחת משחקים", הגיב שחקן הקבוצה מארק גאסול על התקרית. המאמן ג'יי. בי. ביקרסטאף אמר: "אני חושב שהתייחסנו לנושאים גדולים יותר בשיחה שהיינו צריכים לנהל. אני חושב שפתרנו חלק מהדברים הלילה".

כספי שהגיע העונה לממפיס מגולדן סטייט, שיתף בעבר פעולה עם טמפל בסקרמנטו. לפני כשנתיים, כשהישראלי נפרד מהקינגס, טמפל צייץ וכתב: "בהצלחה רבה אחי!! אתגעגע לדיבורים שלנו על נושאים פיננסיים ונדל"ן". ממפיס, שכבר הייתה במאזן חיובי של 11:16, נקלעה לסחרור מאז אמצע דצמבר, כשבעשרת המשחקים האחרונים היא ניצחה רק פעמיים.

כספי בן ה-30 שנבחר לאחרונה לספורטאי ה-70 של מדינת ישראל, שותף העונה ב-25 משחקים עם ממוצעים של 12.5 דקות, 5.5 נקודות, 3.1 ריבאונדים ו-0.8 אסיסטים למשחק.

Garrett Temple and Omri Casspi got into a 'physical altercation' during an emotional team meeting after tonight’s loss, per @ShamsCharania pic.twitter.com/5BV7gvrR2s