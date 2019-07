זה הזמן להרים: אחרי שהשיגה "בק טו בק" כחול לבן, נבחרת העתודה של ישראל חגגה לאורך כל הלילה את זכייתה באליפות אירופה עד גיל 20. שחקני הנבחרת, שאמש (ראשון) ניצחו את ספרד בגמר האליפות 84:92, קיבלו את ההתפרקות שמגיעה להם, רגע לפני שהם חוזרים למציאות.

אז מה היה לנו הלילה? שחקני הנבחרת הגיעו לשלוותא בתל אביב רק אחרי אחת וחצי בלילה מקולחים ומאושרים, והספיקו לספק ראיונות קצרים. יותם חנוכי הכריז: "קשה לי לעכל, אבל דמיינתי את זה כל הזמן. בשביל זה משחקים כדורסל. חבר'ה משחקים פה עונות שלמות, אני הפסדתי הרבה. עדיין יש חלודה וזה לא שם. היה לי תפקיד אחר בנבחרת, אבל הסתדרתי איתו".

לאחר מכן, שחקני העתודה נכנסו למועדון כשברקע התנגן "We are the Champions" המוכר של להקת קווין ומיד החלו בחגיגות. דני אבדיה השתלט על המיקרופון ושר שירים של עדן בן זקן יחד עם שאר גיבורי הזכייה. השמפניה נשפכה כמים, הכוכבים רקדו על כתפי חבריהם וקיבלו כבוד של מלכים.

"רק עשיתי מה שצריך כדי לעזור לנבחרת", טען רז אדם. "הקהל הזה שווה לנו נקודות והאנרגיות והנחישות מנצחות עבורנו במשחקים בסופו של דבר. מנסים להביא את זה כמה שיותר. תמיד האמנתי בקבוצה שלנו, אחרי השנה שעברה ידעתי שהשמיים הם הגבול".

הוסיף: "חוויה מדהימה מה שהלך פה. שמח שאנחנו חוגגים ביחד. אוהב את החבר'ה, אין לי מילים. תמיד האמנו, הראינו אופי משחק אחרי משחק ואני שמח שעשינו את זה בסוף. אני מאמין שאתקדם לרמה גבוהה יותר. אני רוצה להגיע לליגת העל, יש כבר כיוון. אין מועדון כמו מכבי תל אביב, אבל מה שמעניין אותי זה דקות משחק. חלום שלי להגיע לשם".