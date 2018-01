1. אופירה אסייג ואייל ברקוביץ' אחוזי תרומה: 100% אופירה, 90% ברקוביץ' סינרגיה: 10/10 כימיה: 10/10 פופולריות: 7/10 על זמניות: 11/10 הצמד הגיע למסך הקטן לפני כחודשיים וכבר כבש את המקום הראשון ברשימה. לאופירה וברקו יש חלוקת עבודה מאוד ברורה: אופירה אחראית על כל התכנית מא' עד ת', החל מהזמנת אורחים, הכנת שאלות ונושאי שיחה (נניח) ועד אספקת חומרים לשידור מהאינסטגרם הפרטי שלה. ברקוביץ' מצדו, פשוט מתיישב בכיסא שלו ואומר מה שעולה לו בראש באותו רגע, ומעניק לתכנית את הערך המוסף שהקפיץ אותה לפסגת הרשימה. המתח בין היחס החם של אופירה והתוקפנות הנאיבית של ברקו יוצר סגנון ראיון שלא ניתן למצוא בשום מקום אחר, וההנאה והשחרור שהצמד משדר הפכה את התכנית לתופעת קאלט חד פעמית. 2. ישראל אהרוני וגידי גוב אחוזי תרומה: 60% אהרוני, 40% גידי סינרגיה: 9/10 כימיה: 10/10 פופולריות: 8/10 על זמניות: 10/10 הדינמיקה בין אהרוני חוקר האוכל הסקרן וההרפתקן לבין גידי העייף והנרגן, בשילוב עם הידע האינסופי של השף, המטבחים האקזוטיים בהם הם מבקרים, ועבודת הצילום המרהיבה, יוצרים את תכנית האוכל הכי טובה בטלוויזיה. בעוד אהרוני תמיד טועם, שואל שאלות ומנסה לבשל בעצמו, גידי בעיקר מתלונן שחם לו ושלא טעים לו. השניים כבר מכירים אחד את השני כמו זוג נשוי, עם שיחות זורמות וטבעיות, ופיתחו עם השנים הומור פנימי מלבב. למרות שהם לא מככבים בטבלאות הרייטינג, הם תפסו כבר מזמן מקום של כבוד בליבנו. A post shared by ערוץ עשר (@channel10il) on Jan 10, 2016 at 7:27am PST 3. אסי עזר ורותם סלע אחוזי תרומה: 55% אסי, 45% רותם סינרגיה: 6/10 כימיה: 9/10 פופולריות: 8/10 על זמניות: 3/10 כל אחד בפני עצמו הוא ממתק, יחדיו הם מרוויחים כימיה כמעט מושלמת, אבל מאבדים קצת מהעוקץ שייחד אותם. בגלגול הקודם שלו לצד ארז טל, אסי תפס עמדה מתוקה וילדותית מעט, כשלצד רותם הוא מתגלה כמנחה שנון ועוקצני יותר ממה שהכרנו, גם אם לא איבד את רוח השטות. רותם הנאווה והאצילית משלימה את העוקצנות השובבה של אסי ומוסיפה לו דוק קל של ציניות מתוחכמת, לצד רגעים כנים של רגש אמתי. למרות שהיינו רוצים גם לראות אותם שוב בנפרד מדי פעם, אין ספק שהדינמיקה שפיתחו ביניהם מהוקצעת ומלוטשת יותר מכל זוג אחר ברשימה. 4. אורלי וילנאי וגיא מרוז אחוזי תרומה: 75% אורלי, 25% גיא סינרגיה: 8/10 כימיה: 8/10 פופולריות: 4/10 על זמניות: 9/10 לוחמים בשחיתות, גומלים מעשנים ומציגים את הזוגיות הכי יציבה על המסך. אורלי וגיא אולי קצת בלתי נסבלים, תוקפניים ומוסרניים מדי לטעמנו, והנטייה שלהם להשתלח במבקרים היא אכן קצת מביכה. אבל למרות שאנחנו לא ממש נהנים לצפות בתכנית שלהם, אי אפשר להכחיש שהם הצליחו לשריין לעצמם נישה חזקה ויציבה של אקטיביזם קליל, וקיבעו את מקומם כאחד הזוגות המוכרים בטלוויזיה, כשמדי פעם הם מקפידים לייצר שערוריות קטנות שישמרו אותם בכותרות. 5. מירי נבו ואלי אילדיס אחוזי תרומה: 60% מירי, 40% אלי סינרגיה: 10/10 כימיה: 8/10 פופולריות: 2/10 על זמניות: 9/10 הזוג המלכותי של עיתונאות הספורט הפכו אחרי כמעט 17 שנים בחדשות הספורט לאגדה בתחומם. המהדורה המקצועית והרהוטה של מירי ואלי ניצבת בגאון בפנתיאון הטלוויזיה הישראלית וממשיכה לספק לצופים הנאמנים מפלט יציב ומנחם מצרות היומיום. מול סחרחרת הסבל האנושי וההבלים המרגיזים הממלאים את תכניות האקטואליה והחדשות, מהדורת הספורט של מירי ואלי מציעה עולם מקביל וטוב יותר: הטיפול המקצועי והרציני ביותר בנושא קליל כמו ספורט, כתרופת נגד לגודש הספינים והבולשיט המדכא בתכניות המוקדשות לנושאים "רציניים" יותר. A post shared by Eli Ildis (@eliildis) on Jul 29, 2017 at 11:13pm PDT 6. הילה קורח ואברי גלעד אחוזי תרומה: 90% אברי, 10% הילה סינרגיה: 2/10 כימיה: 3/10 פופולריות: 7/10 על זמניות: 3/10 הילה ואברי מגישים את תכנית הבוקר של רשת כבר יותר מ-10 שנים בהצלחה לא מבוטלת. התוקפנות הנחרצת של אברי מעניקה לתכנית תנופה ומרץ, לצד רגעים מעט קשים לצפייה, ומקבלת איזון חיוני מהמקצועיות השלווה של הילה. נראה שהצמד מצא מתכון לזוגיות טלוויזיונית מוצלחת: אברי מספק את העניין ומדי פעם מתבל באיזו שערורייה זוטא, והנוכחות הנעימה של הילה מצליחה להפוך את הצפייה לנסבלת גם ברגעים בהם אברי מאתגר את חוש הטעם הטוב. A post shared by Gilat Orkin (@year_of_the_sandwich) on May 14, 2016 at 9:26pm PDT 7. פבלו רוזנברג וגל תורן אחוזי תרומה: 65% גל, 35% פבלו סינרגיה: 6/10 כימיה: 10/10 פופולריות: 4/10 על זמניות: 4/10 גל תורן, שעשה את שמו בתור סולן "מרסדס בנד" והמשיך לקריירת משחק מצליחה, מתגלה כאחד האוצרות הנסתרים בעולם הטאלנטים הישראלי. החן חסר המאמץ של תורן, שילוב מקסים של עייפות ומתיקות, מאוזן בצורה טובה עם הבדחנות הנרגנת של פבלו רוזנברג, והופך את הצמד הטרי לאחד החביבים בטלוויזיה. בתכניתם "טיול אחרי צבא", הם נגררים להם ברחבי הודו ותאילנד בחיוביות וסקרנות מהולות באפאטיות עייפה, ואחרי קילומטרז' קצר יחסית, הם כבר התבססו כאחד הזוגות החינניים והנעימים בטלוויזיה. 8. קורין גדעון וחיים אתגר אחוזי תרומה: 50% קורין, 50% חיים סינרגיה: 1/10 כימיה: 4/10 פופולריות: 7/10 על זמניות: 1/10 כל אחד בעצמו הוא כוכב, אבל שילוב הכוחות לא מצליח להמריא. קורין הייתה כל כך מתוקה, מצחיקה ומקסימה לפני שלקחה על עצמה את עמדת העיתונאית הרצינית, וגם חיים אתגר הפגין בעבר יותר חוש הומור וקלילות. גם כשהם מנסים להתבדח ביניהם, התחושה היא של התבדחויות של מנחי חדשות אליטיסטיים, ולא של חדווה שטותית. אולי זאת המסגרת המעונבת של תכנית הראיונות, ואולי הם מוציאים אחת מהשני את הצדדים הקפוצים והמכובדים יותר, אבל אנחנו מקווים שמשהו ישתנה וקורין תמצא דרך לחזור לדמות המלבבת שגרמה לכל המדינה להתאהב בה. 9. פאולה וליאון רוזנברג אחוזי תרומה: 75% ליאון, 25% פאולה סינרגיה: 10/10 כימיה: 9/10 פופולריות: 2/10 על זמניות: 6/10 נדמה שלאון (חתיך העל) נמצא אתנו כבר עשרות שנים, עם שיערו הגולש, עצמות הלחיים המסותתות, והצ'ארם האינסופי. לעומתו, פאולה אשתו נראית כמו אשה חביבה שהביאו מהרחוב והושיבו באולפן בלי הכנה מוקדמת. דווקא הניגוד בין סגנון ההנחיה הרהוט והמהוקצע של ליאון לבין רוחה השלווה והחייכנית של פאולה מקנה לתכנית אווירה קלילה ונעימה, שמתאימה כמו כוס קפה חמימה לשעות הבוקר המאוחרות. A post shared by ☆PAULA ROSENBERG☆פאולה רוזנברג (@paularosenberg) on Dec 11, 2017 at 10:30pm PST 10. שלומית מלכה ומיכאל אלוני אחוזי תרומה: 60% מיכאל, 4% שלומית סינרגיה: 1/10 כימיה: 1/10 פופולריות: 8/10 על זמניות: 3/10 כמה יפים, ככה העיניים שלהם ריקות. אבל למרות חוסר הכימיה הבולט, והעובדה ששלומית לא ממש יודעת מה היא עושה שם, קריאות ההתלהבות הרובוטיות של מיכאל והחיוך הקסום של שלומית מצליחים לעשות את העבודה לבדם. הכוכבים האמתיים של התכנית היו כמובן אביב ומירי, אבל הרגעים בהם מיכאל עולה על הבמה עם החיוך הפסיכוטי והאנרגיות הלא קשורות, מרים למתמודד כושל ומביע את דעתו השגויה כי הביצוע היה טוב, הם עוד אוצר של קסם נסתר שהתכנית צופנת בחובה. A post shared by TheVoiceIsrael (@thevoiceisrael) on Feb 4, 2017 at 10:51am PST 11. לוסי אהריש ואודי סגל אחוזי תרומה: 50% לוסי, 50% אודי סינרגיה: 1/10 כימיה: 3/10 פופולריות: 3/10 על זמניות: 1/10 האינטונציה החדשותית והדרמטית של סגל נראית כאילו נלקחה מעידן קדום בתכניות האקטואליה, אך הטבעיות והנועם של לוסי מרככים את הקשיחות העיתונאית של שותפה ומעניקים לתכנית מידה של קלילות חיונית. האינטראקציה ביניהם עדיין לא זורמת לחלוטין, אבל למרות השוני בטון ובנימה, הם מצליחים לבנות שיח אינטליגנטי, אנושי ומכבד שנדיר למצוא בתכניות אקטואליה. 12. שפרה קורנפלד ואסתר רדא אחוזי תרומה: 55% שפרה, 45% אסתר סינרגיה: 2/10 כימיה: 5/10 פופולריות: 1/10 על זמניות: 1/10 האנטיתזה לאופירה וברקו והצמד הכי איכותי ואלגנטי ברשימה, אבל גם הזוג שמציג את הדינמיקה הכי קפואה ורובוטית. שפרה ואסתר מנסות לבסס שיח אינטליגנטי ולהעמיד סדר יום תרבותי "גבוה" בהעמקה וכבוד שהולכים ונעלמים מעולם התקשורת. אך למרות השאיפות הראויות, הרצינות והכובד מרגישים לא טבעיים והופכים את הצפייה בתכנית לחוויה מייגעת. 13. אילנית לוי ואלישע בנאי אחוזי תרומה: 85% אילנית, 15% אלישע סינרגיה: 1/10 כימיה: 3/10 פופולריות: 1/10 על זמניות: 1/10 אנחנו מאוד אוהבים את אילנית לוי, ונסיים בזה. 14. יעל גולדמן ועמוס רולידר אחוזי תרומה: 30% יעל, 70% רולידר סינרגיה: 1/10 כימיה: 1/10 פופולריות: 3/10 על זמניות: 8/10 המומחה האקסצנטרי להפרעות קשב והדוגמגישה החיננית משלבים כוחות בתכנית שבועית שנותנת דרור לטרללת האינטנסיבית של פרופסור רולידר (ולעצות המועילות שלו, כמובן). גולדמן היא חיננית וחביבה, אך לא מצליחה לאזן את התזזיתיות המטרידה שהפרופסור משדר, ולהפוך את חווית הצפייה לנעימה. טאלנטים רועשים וססגוניים יכולים להפוך למייגעים אם הם לא מקבלים את האיזון הנכון, והרוגע העדין של גולדמן לא מספק את הקונטרה הראויה לרוחו הסוערת של רולידר.

tvbee בפייסבוק {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן