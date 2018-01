ככל שעוברים השבועות, נראה כי סערת הארווי ויינשטיין מסרבת לשכוח ויתרה מכך, ממשיכה להציף תגובות מצד קורבנות כמו גם מצד קרוביהם וקולגות אחרות. מי שכעת עולה לכותרות הוא השחקן פול סורבינו ("החבר'ה הטובים"), אביה של השחקנית מירה סורבינו ומי שנמנית בין הנשים שהוטרדו מינית על ידי המפיק הבכיר. "אם אני אפגוש אותו ברחוב - כדאי לו לקוות שהוא יילך לכלא, כי אם דרכינו יפגשו, אני חושב שהוא יהיה על הרצפה, איכשהו, באורח פלא", אמר סורבינו האב בהודעה שלא משתמעת לשני פנים, כשהתראיין לאתר "TMZ" לגבי מעשיו של ויינשטיין כלפי בתו. "הוא יילך לכלא. כן. הבן כלבה הזה. מזלו אם הוא ילך [לכלא], כי אם לא, הוא יצטרף לפגוש אותי. ואני אהרוג את הבן זונה הזה. פשוט מאוד". ניסה להכניס אותה לרשימה השחורה. סורבינו | צילום: Michael Kovac, GettyImages IL כידוע, עשרות נשים התלוננו ושיתפו בסיפוריהם הקשים על הטרדותיו ותקיפותיו המיניות של ויינשטיין, וביניהם גם כוכבת הסרט "רומי ומישל - פגישת מחזור". בסתיו האחרון, סורבינו טענה בראיון ל"ניו יורקר" שהמפיק התנהג בצורה לא נאותה כלפיה ב-1995, במסגרת קידום סרטם המשותף, "אפרודיטה הגדולה" של וודי אלן, בחדר מלון בטורונטו. "הוא התחיל לעסות את כתפיי, מה שהרגיש עבורי מאוד לא בנוח, ואז ניסה לגעת בי יותר, כאילו ממש לרדוף אחרי". לפני כחודש, גם במאי "שר הטבעות" פיטר ג'קסון הוסיף לדבריה כי הארווי ואחיו בוב ויינשטיין ניסו להכניס את השחקנית זוכת האוסקר לרשימה שחורה, כשכינו את העבודה איתה "סיוט". גם במאי "Bad Santa" טרי צוויגוף טען דברים דומים, כשלדבריו האחים ויינשטיין נהגו לנתק את הטלפון בכל פעם שהוא הזכיר את שמה בעבודה על הסרט מ-2003. Paul Sorvino Says About Harvey Weinstein, 'I Will Kill That MF' for Blacklisting Mira https://t.co/s1GtrrXiOA — TMZ (@TMZ) 4 בינואר 2018

בהצהרה שנתן בזמנו נציג מטעם ויינשטיין לדבריו של ג'קסון ל"אינטרטיינמנט וויקלי", נאמר כי "למר ויינשטיין אין דבר מלבד כבוד לפיטר ג'קסון. עם זאת, כמו שמר ג'קסון ודאי זוכר, מאחר ודיסני לא מימנה את 'שר הטבעות', מירמקס [חברת ההפקות של ויינשטיין] איבדה את הפרויקט וכל הליהוקים נעשו על ידי ניו ליין. על אף שבוב והארווי היו המפיקים בפועל של הסרט, לא הייתה להם שום השפעה על הליך הליהוק בשום אופן שהוא". בנוגע להאשמות נגדו, ויינשטיין הכחיש כל טענה לקיום יחסי מין ללא הסכמה, כמו גם טענות שהוא "התנקם" בנשים שדחו את חיזוריו. לגבי סורבינו, אותו נציג טען כי "רק בשנה האחרונה, מירה סורבינו התקשרה למר ויינשטיין לבקש ממנו אם בעלה יכול לקחת חלק בסדרת הטלוויזיה 'SEAL' שהוא מפיק ומר ויינשטיין ליהק אותו; כשכריסטופר באקוס [בעלה] קיבלה הצעה טובה יותר, מר ויינשטיין התיר לו בידידותיות לשבור את החוזה שלו ולנצל את ההזדמנות הזאת". #HarveyWeinstein is threatened by #PaulSorvino for #Blacklisting his daughter #MiraSorvino. #Weinstein ended careers for “not playing along” pic.twitter.com/AJXuVz73jk — Hollywood In View (@HollywoodInView) 3 בינואר 2018

בשיחה עם "TMZ", סורבינו האב סיפר כי כלל לא היה מודע למה שעברה בתו עם ויינשטיין, כמו גם לניסיונותיו של המפיק לשים קץ לקריירה שלה. את הכחשותיו של ויינשטיין הוא כינה "מרתיחות", והוסיף כי "לו הייתי יודע על הדברים הללו, הוא לא היה יכול ללכת. הוא היה בכיסא גלגלים". בסיום הראיון, "TMZ" שאלו את האב אם הוא גאה בבתו על שחשפה את מה שעברה. "הבת שלי... היא בן אדם אמיץ ונהדר, ולא מגיע לה שיתייחסו אליה באופן שבו החזיר הזה התייחס אליה. החזיר הזה יקבל את מה שמגיע לו. החוק יימצה איתו את הדין. הוא ילך לכלא וימות בכלא". השחקנית מאז הספיקה להגיב לדברי האב, וכתבה פוסט מלאה אהבה כלפיו. בתגובה לציוץ שפרסם העיתונאי יאשאר עלי, סורבינו דיברה בשבחי אביה בן ה-78 והתרגשה מדבריו שהופיעו בראיון. "האהב שלי לאבי רק צמחה מאז אותו רגע. כל האהבה בלב שלי. הוא האב הכי אוהב, השחקן הכי גאוני, זמר הטנור הכי יפה, האמן הויזואלי הכי מוכשר, נותן העצות הכי חכם והסבא הכי טוב בעולם!!". My love for my father has only continued to grow since this moment. All the love in my heart! He is the most loving father, the most brilliant actor, the most beautiful operatic tenor, the most talented visual artist- the wisest and most human advice giver, & best Grandpa ever!! https://t.co/H1u1IYj6f8 — Mira Sorvino (@MiraSorvino) 3 בינואר 2018

