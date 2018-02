(getty) | צילום: ספורט 5 במינסוטה אומנם מינוס 18 מעלות, אבל באיצטדיון ה-U.S Bank לוהט מתמיד. בשעה זו מיליוני אנשים בעולם נצמדים למסכי הטלוויזיה וצופים באחד האירועים הגדולים שיש לספורט העולמי להציע - הסופרבול. 13 שנים לאחר המפגש הקודם בינהן, ניו אינגלס פטריוטס ופילדלפיה איגלס נפגשות בקרב ישיר על התואר. הפטריוטס של טום בריידי מחפשים אליפות שישית ושלישית בארבע שנים. מנגד, האיגלס רוצים להניף את גביע לומברדי בפעם הראשונה. בריידי הוא ללא ספק הכוכב הגדול של הסופרבול הנוכחי וככל הנראה גם של המילניום. הקווטרבק בן ה-40 עורך את ההופעה השמינית שלו במעמד וכאמור רוצה לזכות בפעם השישית, יחד עם המאמן האגדי ביל בליצ'יק. השניים מובילים יחד את הפטריוטס לשושלת הגדולה בהיסטוריה של המועדון. מי שאמור לעזור לניו אינגלנד לזכות בגביע נוסף הוא רוב קרונקאוסקי, שהתאושש מזעזוע מוח ומקווה להצדיק את המעמד שלו בתור אחד הטייט אנד הטובים בליגה בשנים האחרונות. האיגלס הגיעו לסופרבול בלי שאף אחד יכול היה לצפות זאת. במיוחד עם איך שהעונה התפתחה. קרסון וונץ, הקווטרבק הפותח של פילי נפצע, דווקא בעונת הפריצה שלו והסיכויים נראו קלושים. דווקא אז הגיע המחליף, ניק פולס ונכנס לתפקיד המנהיג. לפילי יש שלוש זכיות בעבר באליפות, אך זה היה טרם עידן הסופרבול, והם יכולים לזכות בפעם הראשונה בעידן המודרני. All 56 points scored by the Eagles this postseason, including the opening FG of the Super Bowl by Jake Elliott, have come from players who weren't on the team last season. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 בפברואר 2018 מהלך המשחק

עוד לפני פתיחת המשחק הזמרת פינק עלתה לשיר את ההמנון. על פי הדיווחים היא חולה בשפעת וגם היה ניתן לשמוע את זה בביצוע. ולעניינים המקצועיים, בריידי עלה למגרש כשנראה שהוא לא נעזר בחבישה או כפפה על ידו כמו במשחק הקודם, זכר להוצאת 12 התפרים בידו. הטלת המטבע הלכה לטובת לפטריוטס, שבחרו באיגלס לפתוח את המשחק. האיגלס פתחו טוב את המשחק ועברו 72 יארדים, אך לא הצליחו להשיג את הטאצ'דאון המיוחל. פילי הלכה על בטוח ועשתה 0:3 נקודות ראשונות עם בעיטה של ג'ייק אליוט. הכדור עבר לפטריוטס. בריידי העביר כדור להוגן, שהתקדם 28 יארדים. ניו אינגלנד התקרבה, אך כמו האיגלס לא הצליחה להשיג את הטאצ'דאון בשלושה ניסיונות. גוסטקאוסקי לקח את הבעיטה וקבע 3:3, עם נקודות ראשונות אי פעם לפטריוטס ברבע הראשון בסופרבול. הפוזשן עבר לאיגלס שהמשיכה להראות התקפה נהדרת. ניק פולס מסר כדור אדיר לג'פרי, שתפס בצורה מדהימה ונתן טאצ'דאון ראשון במשחק. אליוט החטיא במפתיע את הבעיטה וזה 3:9 לפילדלפיה. ניו אינגלנד ניסתה להתקרב ואמצע הדרייב השני הסתיים הרבע הראשון - 3:9 לפילי. Alshon Jeffery's 34-yard TD reception is the longest in Eagles Super Bowl history. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 בפברואר 2018 צפו בפינק שרה את ההמנון >>> בפתיחת הרבע השני קוקס ניסה לעבור עם קפיצה אדירה, אך נבלם. גוסטקאוסקי לקח את הבעיטה ופגע בעמוד. בדאון השלישי, דניאל אמנדולה ניסה למסור לבריידי, שלא תפס את הכדור. הפטריוטס הלכו לניסיון הרביעי ושוב לא תפסו את הכדור, שעבר לאיגלס. קוקס מהפטריוטס נפצע ולאחר בדיקות הוחלט כי לא יחזור לשחק. פיליפ דורסט החליף אותו. הכדור עבר לפילדלפיה ולאחר תפיסה גדולה של ג'פרי, הגיעה עוד הזדמנות לנקודות. לגארט בלאנט, אקס הפטריוט, לקח את הצ'אנס שלו ורץ 21 יארדים בדרך לטאצ'דאון השני של האיגלס במשחק - 3:15. לאחר עוד שלושה ניסיונות כושלים בדרך לטאצ'דאון, הפטריוטס הלכו על ניסיון בעיטה וגוסטקובסקי צימק ל-15:6. בריידי העביר כדור נהדר להוגן שקירב את הפטריוטס לאנד זון. ווייט הצליח לעבור 27 יארדים והשיג את הטאצ'דאון הראשון של ניו איגלנד במשחק - 15:12. גוסטקאוסקי החטיא גם את הבעיטה הזו ולא הביא עוד נקודה. הרוקי קורי קלמנט הצליח לעבור 71 יארדים וקירב את פילי לעוד טאצ'דאון לקראת סיומה של המחצית הראשונה. פילי לקחה פסק זמן וחזרה עם תרגיל אדיר. פולס הטעה את ההגנה וברח לאנד זון, שם קיבל את הכדור והשיג טאצ'דאון. האיגלס לקחו את הנקודה הנוספת בדרך ל-12:22 במחצית. Stephen Gostkowski's 26-yard missed field goal was the shortest missed FG in the Super Bowl since Morten Andersen missed a 26-yarder in Super Bowl XXXIII. pic.twitter.com/1hKY260Tgf — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 בפברואר 2018 רוב גרונקובסקי תפס 4 פעמים (ב-68 יארדים) בפתיחת המחצית הראשונה ובפעם האחרונה גם הצליח להשיג את הטאצ'דאון המיוחל עם סיבוב נהדר בתוך האנד זון. הפטריוטס הבקיעו גם שער שדה בדרך ל-22:19. האיגלס לא נכנסו ללחץ ופולס שלח מסירה ענקית לקלמנט, שהשיג טאצ'דאון. השופטים הלכו לבחון את המהלך לאחר שרגלו לא הייתה במקום בזמן התפיסה. למרות זאת, השופטים החליטו לא לפסול את הנקודות ואליוט הגדיל את הפער חזרה לעשר נקודות - 19:29. טום בריידי הביא את כל הניסיון וניצל בלבול בהגנת פילדלפיה. הוא הכניס כדור מצוין לכריס הוגן, שעבר 26 יארדים והשיג טאצ'דאון קל במיוחד. גוסטקאוסקי הוסיף נקודה בדרך ל-29:26. An honor fit for a Prince. pic.twitter.com/EjsGPhOYiG — Super Bowl on NBC (@SNFonNBC) 5 בפברואר 2018 צפו בהופעת המחצית המלאה של ג'סטין טימברלייק >>>





